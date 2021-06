La vente aux enchères pour voyager avec Jeff Bezos dans l’espace a déjà un gagnant, et son prix : 28 millions de dollars | Vie

Quoi de plus attrayant, voyager dans l’espace ou le faire avec le fondateur d’Amazon ? Le gagnant de la vente aux enchères Blue Origin a réalisé à la fois …

Le 20 juillet prochain, Le premier navire habité de Blue Origin, la société spatiale du fondateur d’Amazon, va voyager dans l’espace.

L’une des places gratuites a été mise aux enchères pour financer la fondation Club for the Future, qui attribue des bourses aux enfants et aux jeunes qui souhaitent étudier une carrière STEM. Le gagnant anonyme de la place pour voyager dans l’espace dans le New Shepard n’a payé rien de moins que 28 millions de dollars.

La fusée Blue Origin peut s’adapter six personnes. Dans une annonce qui a surpris, deux d’entre eux seront Jeff Bezos et son frère. Le fondateur d’Amazon réalise ainsi son grand rêve depuis l’âge de 5 ans : voyager dans l’espace. Et il le fera avec son “meilleur ami”, son frère Mark Bezos. Il l’annonce dans cette vidéo émouvante :

Il est particulièrement remarquable que pour réaliser son rêve d’enfant, Jeff Bezos a pu fonder sa propre entreprise spatiale et construire sa propre fusée. Personne, à l’exception d’Elon Musk, ne peut se vanter de cet exploit, même si le PDG de Tesla n’a pas encore annoncé son voyage dans l’espace. Mais maintenant que Bezos va le faire… qui sait…

Comme on dit, le premier vol avec des gens de Blue Origin aura six sièges. Avec les frères Bezos, ils voyageront deux astronautes professionnels, Oui le gagnant de la vente aux enchères caritative qui a eu lieu hier.

Comme l’explique Blue Origin dans un communiqué de presse, au total, il a soumissionné plus de 7 600 personnes, provenant de 159 pays. Les 20 meilleurs enchérisseurs ont atteint l’enchère finale, où ils ont enchéri par téléphone, comme on peut le voir dans cette vidéo :

Pour le moment l’identité du gagnant qui a payé est inconnue 28 millions de dollars, mais il sera révélé dans les derniers jours.

Comme vous l’avez sûrement remarqué, il y a une place libre. Blue Origin n’a pas révélé à qui il sera remis, mais tout indique qu’il s’agira d’un professeur d’école, ou d’une autre personne non millionnaire qui n’est pas un astronaute professionnel.

Et en quoi consistera ce premier vol avec des gens de Blue Origin ?

Techniquement, il ne sortira pas de l’atmosphère terrestre, mais il Ils monteront suffisamment pour faire l’expérience de l’apesanteur et voir la courbure de la Terre. Vous pouvez voir le voyage dans ce dessin :

Comme nous pouvons le voir, le New Shepard montera à la vitesse du Match 3 et les passagers subiront une force d’accélération 3G (3 fois supérieure à la gravité).

Plus ou moins environ 80 km de haut, la capsule se séparera de la fusée, et vous commencez à ressentir l’apesanteur.

Le New Shepard reviendra sur Terre, atterrissant tout seul, tandis que la capsule avec les astronautes montera jusqu’à 100 km de hauteur.

Après avoir terminé la trajectoire parabolique, vous retournerez sur Terre et atterrirez en douceur grâce à d’énormes parachutes. L’ensemble du trajet durera environ 10 minutes.

On se demande si Ces 28 millions ont été payés juste pour voyager dans l’espace, ou pour la curiosité de le faire assis à côté de Jeff Bezos…

Lorsque le vol aura lieu, le 20 juillet, Bezos ne sera plus PDG d’Amazon. Il quitte son poste le 5 juillet, justement pour se consacrer à Blue Origin et en faire une entreprise de tourisme spatial.