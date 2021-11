La vente Best Buy Black Friday est lancée avec les équipements Apple, plus

À l’approche du week-end, toutes les meilleures offres sont maintenant en ligne avec la vente annuelle Apple Black Friday de Best Buy en tête. C’est à côté d’un Amazon bas sur Apple Pencil 2 à 99 $ et ces élégantes serrures intelligentes Level HomeKit de 149 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Best Buy a lancé la vente Apple Black Friday

Avec seulement une semaine avant l’arrivée du Black Friday, Best Buy lance officiellement sa nouvelle vente de vacances aujourd’hui. Après avoir vu une collection de remises en ligne tout au long du mois de novembre, tout revient avec une vague de toutes nouvelles offres pour offrir les meilleurs prix de la saison des vacances. Tout est toujours soutenu par l’assurance supplémentaire de la garantie de prix de Best Buy.

Parmi toutes les remises, un point culminant va au Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces à 199 $. En tant qu’offre que nous n’avons vue qu’une poignée de fois en 2021, il s’agit d’une baisse par rapport au prix habituel de 349 $ afin d’être à la hauteur de son prix du Black Friday et d’offrir un plus bas historique à 150 $ de réduction.

Le Magic Keyboard d’Apple apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad centrée autour d’une conception de charnière flottante unique qui permet un angle de vision réglable. Cela s’accompagne de la prise en charge de Smart Connector et d’un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il y a aussi des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour un poste de travail captivant en déplacement. En plus de travailler avec les iPad Pro de la génération précédente, cela fonctionnera également avec le dernier appareil M1. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Apple Pencil 2 tombe au nouveau plus bas d’Amazon à 99 $

Amazon propose désormais l’Apple Pencil 2 pour 99 $. Récupérant normalement 129 $, vous regardez un plus bas historique d’Amazon de 30 $ de réduction tout en battant notre mention précédente de 1 $.

Que vous ayez récemment acheté le nouvel iPad mini 6 ou l’un des produits phares de l’iPad Pro, l’intégration d’Apple Pencil 2 vous permet de tirer le meilleur parti de ce que iPadOS a à offrir. En plus d’un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra également à niveau votre jeu d’art numérique en même temps que la prise de notes et plus encore.

Économisez sur les serrures intelligentes Level HomeKit

Amazon propose désormais la serrure intelligente Level Touch HomeKit pour 233 $. Marquant seulement la deuxième remise notable à ce jour, vous envisagez une économie de près de 30 % par rapport au prix habituel de 329 $, bien inférieur à notre précédente mention de 300 $ plus tôt cet automne. Il y a aussi des modèles supplémentaires en vente à partir de 149 $.

Avec un design épuré qui semble à peine contenir autant de prouesses de maison intelligente que vous le trouverez, Level Touch arrive avec une finition nickel satiné élégante. Outre le trou de serrure traditionnel, il existe également un large éventail de façons de déverrouiller, notamment HomeKit et Siri, l’application compagnon via Bluetooth, des cartes-clés basées sur NFC et à la hauteur de son nom, un extérieur tactile capacitif. Dans notre examen pratique, nous avons constaté que Level Touch était la « serrure intelligente la plus polyvalente » sur le marché, bien qu’elle ressemble à un pêne dormant ordinaire.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Examen de l’Epos H3Pro Hybrid : la performance a un prix [Video]

Premières impressions du gameplay de Battlefield 2042 lors de la revue de presse [Video]

Examen des cadres Anker Soundcore : lunettes de soleil intelligentes de style échangeable rapidement [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :