La vente Best Buy Cyber ​​Monday est en ligne : découvrez les meilleures offres

Le Black Friday est peut-être terminé, mais le Cyber ​​Monday approche à grands pas. Le détaillant Best Buy a encore un tas de bonnes affaires à profiter ce week-end, y compris de grosses remises sur les jeux pour PS4, PS5, Xbox Series X|S et Switch, ainsi que de grosses réductions de prix sur les téléviseurs à écran plat, les casques et les accessoires informatiques. peut également être trouvé ici.

Offres de jeu Best Buy Cyber ​​Monday

Si les jeux sont la raison pour laquelle vous êtes ici, alors bonne nouvelle : Best Buy en a encore beaucoup disponibles, avec la plupart de leurs remises Black Friday toujours intactes. Même avec quelques dollars de plus, Boucle de la mort pour 30 $ est toujours une valeur incroyable, tandis que quelques autres jeux ont été ajoutés à la liste des ventes. NEO: The World Ends With You est à 30 $, vous pouvez commencer à travailler sur ce souper à la dinde avec Aventure en forme de bague pour 55 $, et Légion des chiens de garde est un voyage à bon prix à Old Blighty pour seulement 15 $.

Autres offres de jeux

Meilleures offres Cyber ​​Monday TV chez Best Buy

Les téléviseurs sont toujours en stock chez Best Buy à des prix réduits, avec de grandes marques comme LG, Samsung et Sony dans le mix. Vous ne pouvez pas battre un écran OLED en matière de jeux vidéo, alors prenez le meilleur pour votre maison dès maintenant pendant que vous avez encore une chance. Notre premier choix est le Téléviseur OLED LG C1, ce qui rendra vos jeux préférés incroyables.

Téléviseur Smart Fire 4K Insignia 55 pouces — 300 $ (500 $) Téléviseur intelligent OLED 4K OLED classe C1 LG 65 pouces — 1 800 $ (2 100 $) Téléviseur Samsung 70 pouces 4K Crystal Smart Tizen — 600 $ (750 $) Samsung 75 pouces Téléviseur intelligent Tizen 4K Neo QLED – 1 900 $ (2 800 $) Smart TV Google Bravia XR 4K de Sony 65 pouces – 1 200 $ (1 500 $) Smart TV Sony Bravia XR A80J 4K de 65 pouces – 1 800 $ (2 300 $) Bravia de Sony 65 pouces XR 4K A8H Smart TV Google – 1 800 $ (2 500 $) LG Smart TV 4K 70 pouces – 750 $ (1 200 $)

Meilleures offres d’ordinateurs portables et de moniteurs Cyber ​​Monday chez Best Buy

Il n’y a plus d’offres d’ordinateurs portables de jeu robustes pour Cyber ​​Monday, mais il existe quelques options de mise à niveau pratiques disponibles. Les Moniteur incurvé Samsung Odyssey CRG5 27 pouces–une exclusivité Best Buy–est toujours en vente pour 250 $.

Autres offres notables du Cyber ​​Monday chez Best Buy

Quelques autres offres peuvent être trouvées sur Best Buy, donc si vous cherchez à faire des achats de Noël rapides, étendez cette liste. Sony est génial Casque WH-1000XM4 ferait un cadeau particulièrement brillant, grâce à la superbe fonctionnalité de suppression du bruit que même un jingle de Noël de Mariah Carey ne peut pénétrer.