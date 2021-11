La vente Best Buy Cyber ​​Monday vaut la peine d’être vue

Best Buy ne perd pas de temps après le Black Friday, en lançant sa vente Cyber ​​Monday plus tôt dans la journée. Si vous n’avez pas encore trouvé ce que vous cherchez parmi les offres de cette année, il y a de fortes chances que vous ayez de la chance ici, car il y a de grosses remises sur tout, des ordinateurs portables aux Chromebooks en passant par les iPhones et les téléviseurs.

Plusieurs de ces offres font baisser le prix du produit au plus bas jamais atteint, y compris l’offre sur le Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Cette tablette abordable ferait un cadeau de vacances idéal pour tous ceux qui ont besoin d’un nouvel appareil, et à seulement 129,99 $ (70 $ de rabais), elle n’a jamais été aussi chère.