La vente Black Friday de WD propose des offres sur jusqu’à 4 To de stockage

La saison des fêtes est presque arrivée, ce qui signifie passer du temps avec les amis et la famille alors que nous nous rassemblons tous autour de la cheminée, partageant des histoires, des repas et un bon moment. Ce faisant, vous capturez peut-être des souvenirs que vous souhaitez conserver pour toujours. Mais, si vous n’êtes pas à la maison et que votre ordinateur portable ne dispose pas de suffisamment d’espace interne pour les garder en sécurité après la capture, vous aurez besoin d’un moyen de les stocker. Eh bien, c’est là que le SSD My Passport de WD entre en jeu. Disponible en quatre tailles de stockage, allant de 500 Go à 4 To3, ce lecteur portable est prêt à vous aider à garder vos documents, photos et vidéos préférés en toute sécurité et toujours à portée de main. Vous pouvez désormais obtenir jusqu’à 130 $ de réduction sur certains modèles pour une durée limitée dans le cadre des ventes Black Friday de Western Digital jusqu’au Cyber ​​Monday.

Bénéficiez de 130 $ d’économies sur les options 2 To et 4 To3 du disque SSD My Passport de WD

WD veut s’assurer que vous pouvez aider à protéger vos données pendant la période des fêtes avec 130 $ de rabais les modèles 2 To et 4 To3 du disque SSD My Passport de WD. Le prix commence à 120 $ pour le modèle 500 Go3, mais les meilleures économies sont lorsque vous optez pour les options de stockage plus élevées.

Vous n’aurez pas à vous soucier de manquer d’espace avec 4 To3 de stockage disponible.

Conçu pour stocker des données à long terme, le disque SSD My Passport de WD est disponible en quatre options de stockage, dont 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To3. Cela vous permet de choisir l’espace dont vous aurez besoin et de le garder avec vous à tout moment. La grande partie est que tous les modèles ont la même taille physique, donc le seul facteur de différenciation est le prix de la quantité de stockage à garder avec vous.

Aucun dongle requis grâce à la prise en charge native de l’USB-C™.

Si vous avez un ordinateur moderne, vous aurez probablement un port USB-C quelque part. Certains ordinateurs, comme la gamme MacBook d’Apple, n’ont que des ports USB-C, ce qui signifie que vous avez besoin d’un dongle pour utiliser les appareils hérités. Eh bien, dans tous les cas, le SSD My Passport de WD fonctionnera de manière native grâce à sa connexion USB-C USB 3.2 Gen 1. Cela lui permet de fonctionner à la fois avec Windows® et macOS, aucun dongle requis. Il est même compatible avec les derniers modèles d’iPad (qui disposent de ports USB-C) et devrait également fonctionner correctement avec de nombreux Chromebooks, bien qu’un formatage puisse être nécessaire ici. Avez-vous une ancienne machine qui n’a pas d’USB-C ? Eh bien, WD comprend un adaptateur USB-A pour que vous puissiez être opérationnel dès son arrivée, aucun autre achat requis.

Avec des vitesses allant jusqu’à 1 000 Mo/s1, les données se déplacent rapidement

Comme il y a une interface USB 3.2 Gen 1, le SSD My Passport de WD apporte des vitesses ultra-rapides à la fête. Il peut atteindre des taux de transfert allant jusqu’à 1 000 Mo/s1, ce qui est vraiment très rapide pour un lecteur portable comme celui-ci. Comparez cela aux anciens disques durs traditionnels ou même à d’autres SSD, et le SSD My Passport de WD se démarque du lot avec des vitesses ultra-rapides. Cela signifie que vous pourrez faire plus de travail en moins de temps, de sorte que vous pourrez passer plus de moments précieux en famille et moins derrière un écran d’ordinateur.

Le cryptage sur l’appareil aide à protéger vos données des regards indiscrets

WD inclut également des couches de chiffrement logiciel et matériel2 pour vous aider à garder vos données en sécurité. Cela signifie que vous pouvez définir un mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé à vos données, vous assurant ainsi que les documents, photos et vidéos privés ne tomberont pas entre de mauvaises mains.

1 Tel qu’utilisé pour le taux de transfert, 1 Mo/s = un million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs.

2 Activation Internet requise.

3 Pour la capacité de stockage, 1 Go = un milliard d’octets et 1 To = mille milliards d’octets. La capacité réelle de l’utilisateur peut être inférieure en fonction de l’environnement d’exploitation.

