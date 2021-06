La vente d’accessoires Nomad bénéficie de 20% de réduction pour la fête des pères

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un réduction de 20 Vente d’accessoires Apple Nomad sur tout le site pour la fête des pères. C’est à côté d’une remise AirPods Pro en boîte ouverte à 170 $ et l’étui officiel Leather MagSafe pour iPhone 12 pour 54 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente d’accessoires Apple pour la fête des pères nomades est lancée

À l’approche de la fête des pères, la dernière vente à l’échelle du site Nomad est maintenant lancée et prend réduction de 20 presque tous ses étuis pour iPhone 12, bracelets Apple Watch et autres accessoires. Headlining est le tout nouveau bracelet Nomad Apple Watch Titanium pour 200 $. En baisse par rapport au taux habituel de 250 $, vous ne regardez que la deuxième remise notable à ce jour et une correspondance avec notre mention précédente pour le plus bas historique.

Venant d’entrer en scène le mois dernier, le dernier ajout à l’écurie de bracelets Apple Watch premium de Nomad arrive avec un design rafraîchi qui se décline en finitions argentée ou noire. Il existe un nouveau fermoir magnétique qui facilite la mise en place du bracelet à maillons par rapport aux autres modèles sur le marché, et après l’avoir utilisé au cours des dernières semaines, je peux certainement soutenir cette affirmation. Regardez de plus près notre couverture de lancement pour plus de détails.

AirPods Pro voir remise sur boîte ouverte à 170 $

Daily Steals propose actuellement les AirPods Pro d’Apple dans un nouvel état de boîte ouverte pour 170 $. Atteignant normalement 249 $, l’offre d’aujourd’hui correspond au deuxième meilleur prix à ce jour dans toutes les conditions et se situe à moins de 15 $ du plus bas historique d’un modèle remis à neuf.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour, dotés d’une suppression active du bruit ainsi que d’une véritable connectivité sans fil, d’une résistance à l’eau IPX4 et d’une autonomie de 24 heures. Cela s’ajoute à la prise en charge de Spatial Audio, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte supplémentaires qui ont été déployées la semaine dernière, comme Dolby Atmos et plus encore.

L’étui Apple Leather MagSafe pour iPhone 12/Pro tombe à 54 $

Amazon propose actuellement l’étui officiel Apple Leather MagSafe pour iPhone 12/Pro pour 54 $ en bleu baltique. L’offre d’aujourd’hui est généralement à 59 $, comme vous paierez pour d’autres styles, l’offre d’aujourd’hui est la première remise sur ce coloris spécifique, bat notre mention précédente de 1 $ et marque un nouveau plus bas historique dans toutes les variantes. L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 12 ou 12 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

