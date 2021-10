La vente d’accessoires pour iPhone Anker commence à 14 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une vente d’accessoires pour iPhone Anker à partir de 14 $. C’est aux côtés de l’Apple TV 4K de génération précédente à 125 $ et les nouveaux AirPods Pro d’Apple avec étui de chargement MagSafe en vente pour la première fois. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente d’accessoires pour iPhone Anker commence à 14 $

Anker est de retour aujourd’hui via sa vitrine officielle Amazon pour lancer une nouvelle vente couvrant ses derniers chargeurs, aspirateurs robotiques, équipements pour la maison intelligente, et plus encore, à partir de 14 $. Un point culminant particulier revient au chargeur hybride Anker PowerCore Fusion à 24 $. En baisse de 50 $, vous envisagez 52 % d’économies pour marquer l’une des premières remises que nous ayons vues et un nouveau plus bas historique.

Ce chargeur 2 en 1 fournit non seulement 30 W de puissance lorsqu’il est branché au mur, mais contient également une batterie interne de 5 000 mAh pour faire le plein d’appareils lors de vos déplacements. Son design compact arbore à la fois un port USB-C et USB-A pour accompagner son facteur de forme de prise pliable.

Procurez-vous une Apple TV 4K de génération précédente pour 125 $

Woot propose l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 125 $. Atteignant normalement 179 $, l’offre d’aujourd’hui représente l’un des prix les plus bas de l’année à 5 $ en dessous de notre mention précédente. Bien qu’il ne s’agisse pas du tout nouveau modèle qui inclut la télécommande Siri rafraîchie, l’Apple TV 4K de génération précédente offre une valeur supplémentaire à ces prix de vente pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures. Outre la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous envisagez également l’intégration de HomeKit pour agir comme un hub parallèlement à l’accès à Apple Arcade et plus encore.

Nouveaux AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe en vente pour la première fois

Après avoir été annoncé la semaine dernière, Amazon propose désormais pour la toute première fois le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Passer à 220 $, vous envisagez des économies de 29 $ par rapport au prix habituel de 249 $ et un nouveau plus bas historique.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même format qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

