La vente d’AirPods 3 offre un nouveau plus bas historique de 140 $

Vendredi est arrivé et toutes les meilleures offres sont maintenant disponibles. Tout d’abord, nous avons un nouveau plus bas historique sur les AirPods 3 d’Apple, qui sont en vente pour 140 $. C’est à côté du meilleur prix à ce jour sur l’Apple TV 4K et d’une vente Apple Watch d’une journée chez Woot. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente d’AirPods 3 offre un nouveau plus bas historique

Amazon propose désormais les tout nouveaux Apple AirPods 3 pour 140 $. Atteignant normalement 179 $, nous avons vu une poignée de remises apparaître tout au long du Black Friday et de la grande saison des achats de vacances, mais celle d’aujourd’hui est la meilleure à ce jour. En retirant 39 $ du taux en vigueur, c’est 10 $ de moins que les mentions précédentes et un nouveau plus bas historique.

Les derniers écouteurs d’Apple viennent d’être lancés en octobre et arrivent notamment avec un boîtier repensé qui prend une page du livre de la version pro. Pendant que vous abandonnez les embouts en silicone, les AirPods 3 arrivent avec une grande partie du même support Spatial Audio, ainsi qu’une résistance à l’eau supplémentaire pour suivre les courses ou les entraînements. De plus, il y a le nouvel étui de charge MagSafe qui offre 30 heures d’écoute pour compléter l’ensemble.

La dernière Apple TV 4K avec la télécommande Siri rafraîchie atteint 150 $

Amazon propose actuellement la nouvelle Apple TV 4K 32 Go avec Siri Remote pour 150 $. Atteignant normalement 179 $, l’offre d’aujourd’hui marque un nouveau plus bas historique à 29 $ sur le taux en vigueur et 10 $ en dessous de notre précédente mention Black Friday.

La dernière Apple TV 4K arrive avec une télécommande Siri redessinée comme l’un des principaux arguments de vente, mais il existe également de nombreuses autres améliorations en magasin. Alimenté par la puce A12 Bionic, vous pourrez profiter de la lecture 4K HDR avec Dolby Vision via le port HDMI 2.1 avec couplage Wi-Fi 6 et connectivité Ethernet. Il y a, bien sûr, tous les accès habituels aux services de streaming populaires, ainsi qu’à l’assistance pour la maison intelligente Apple Arcade et Thread. Sans parler de la nouvelle fonction d’étalonnage de l’affichage qui garantit que le contenu est à son meilleur. Regardez de plus près dans notre couverture pratique.

Woot lance une vente d’Apple Watch et d’iPhone reconditionnés en un jour

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection de modèles d’iPhone et d’Apple Watch reconditionnés et certifiés A-Grade. Alors que tout dans la vente d’aujourd’hui devrait avoir des signes d’usure minimes ou inexistants, nos meilleurs choix sont les styles GPS Apple Watch Series 6 44 mm à 390 $. Affichant normalement 429 $, c’est l’une des meilleures offres que nous ayons vues tout au long de la saison des vacances. Vous pouvez également marquer des modèles de 40 mm de 350 $.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! Donc, pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures ou qui ne veulent pas attendre une remise plus importante sur la série 7, aller avec l’Apple Watch série 6 offre de nombreuses économies en attendant, et ces unités de remise à neuf incluent un 90 -jour de garantie.

