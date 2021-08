La vente d’Amazon sur les disques SSD SK hynix rendra n’importe quel ordinateur portable ultra-rapide

Vous ne pouvez jamais avoir assez de stockage. Que ce soit pour vos vêtements, vos jeux vidéo, vos chapeaux, vos baskets ou tout simplement des objets que vous qualifieriez de « trucs » dans votre maison, il peut être difficile de trouver des endroits pour ranger les choses. En ce qui concerne votre ordinateur, vous allez vouloir autant de stockage que possible. Surtout si vous êtes un joueur, vous aurez besoin d’un espace de stockage supplémentaire. Amazon propose fréquemment de bonnes affaires sur des disques supplémentaires ou des accessoires informatiques. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau routeur, ce Vente Amazon est pour toi. Mais pour ceux qui veulent quelque chose comme Disques SSD SK hynix, cette vente d’un jour est meilleure.

Disponible dès aujourd’hui, vous pouvez économiser jusqu’à 41 % sur Disques SSD SK hynix. Ceux-ci offrent les vitesses que vous souhaitez et sont dotés d’une mémoire flash. Les transferts de données ne seront plus jamais les mêmes pour vous. Normalement, des accessoires informatiques comme celui-ci peuvent vous coûter un joli centime. Mais vous pouvez économiser près de la moitié sur quelques disques SSD SK hynix sélectionnés.

Choisissez les disques SSD SK hynix dont vous avez besoin

Offrant des performances de premier plan, le SSD interne SK hynix Gold P31 500 Go PCle NVMe Gen3 M.2 2280 est un investissement intelligent. Cela permettra de lire des vitesses jusqu’à 3 500 Mo/S et des vitesses d’écriture jusqu’à 3 200 Mo/S. Il bénéficie de la technologie de cache HYPERWRITE. Vous n’aurez pas à vous soucier des problèmes de chauffage, car il est efficace. Cela permet au Gold P31 de fonctionner à une température extrêmement froide pendant son utilisation. Il y a une garantie de 5 ans et son installation ne prend pas de temps. Habituellement, le SSD de 500 Go coûte 101,99 $. Aujourd’hui, c’est seulement 59,99 $.

Si vous recherchez plus de stockage

Vous pouvez également opter pour des disques de stockage plus grands dans cette vente. Il y a un 1 To et un 2 To Or P31 disponible pour des fractions de leurs prix normaux. Ceux-ci disposent de toutes les capacités étonnantes des 500 Go, mais ont juste plus de stockage. Vous pouvez obtenir le 1 To pour seulement 107,99 $ par rapport aux 134,99 $ normaux. L’option 2 To est passée de 279,99 $ à 223,99 $. Ce sont des offres formidables.

