La vente d’Antoine Griezmann prouve que Barcelone est toujours en mode reconstruction

Le FC Barcelone a vendu à la fois ses meilleurs revenus et ses joueurs les plus célèbres au cours de la même fenêtre de transfert. Antoine Griezmann a rarement joué comme le joueur étoile qu’il était pour l’Atlético Madrid ou l’équipe de France au Camp Nou, mais c’est quand même quelque peu choquant de le voir partir peu de temps après le départ de Lionel Messi.

Cela semble être une reconnaissance qu’ils ne peuvent vraiment pas concourir pour le titre de champion. Ils viennent de renforcer les champions de la saison dernière, à un prix réduit et sans qu’aucun joueur ne fasse l’inverse.

Le but de la vente était de retirer son gros salaire des livres, de gagner de l’argent, et c’est tout. Il ne s’agissait pas de jouer pour un trophée cette saison. Bien sûr, Barcelone pourrait encore remporter des titres cette saison. Des choses bien plus étranges se sont produites. Il y a de bons joueurs ici et une équipe qui fera de son mieux pour se battre pour tout. Mais du point de vue de la planification stratégique, il est difficile d’ébranler le sentiment qu’ils oublient cette année.

Joan Laporta prend un risque en espérant que les fans soient patients alors qu’il tente de réparer les torts du règne de Josep Maria Bartomeu en tant que président du club.

Une année de plus pourrait aider à normaliser les revenus aux niveaux d’avant COVID, ou au moins plus près de ces niveaux qu’ils ne l’étaient cette année. Une année de plus pourrait permettre à Ronald Koeman de faire ses preuves en tant qu’entraîneur de la saison prochaine, ou de se retirer et de mettre fin à son contrat. C’est une année de plus pour développer les talents, tester si Ansu Fati peut retrouver la qualité qu’il montrait avant sa blessure, et voir s’il y a des sorties possibles pour Samuel Umtiti et Philippe Coutinho,

Il y a des rumeurs dans la presse catalane selon lesquelles tout cela fait partie du plan directeur de Laporta pour essayer d’obtenir Erling Braut Haaland. Le Norvégien est la cible préférée de Laporta sur le marché des transferts, mais jusqu’à présent, l’équipe n’a pas les moyens financiers de l’arracher au Borussia Dortmund.

Que Barcelone puisse convaincre Haaland – qui aura essentiellement son choix d’équipes la saison prochaine – de rejoindre cette version de Barcelone en premier lieu reste une grande question.

La saison dernière était une saison de transition, et il est très probable que celle-ci le sera aussi. La question est de savoir si la direction du club peut le gérer assez bien pour relancer Barcelone. Certains travaux de reconstruction – Laporta lui-même l’a fait dans le passé. D’autres non. Nous verrons si Laporta peut le faire à nouveau.