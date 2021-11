La vente d’Apple Watch chez Woot propose des modèles à partir de 120 $

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, et les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une vente Apple Watch et iPhone chez Woot de 120 $. C’est à côté de la première remise sur les écouteurs Bose QuietComfort 45 ANC et le NAS DS220j 2-Bay de Synology tombant à 160 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Woot lance la vente Apple Watch et iPhone à partir de 120 $

Woot propose une sélection de modèles d’iPhone et d’Apple Watch de la génération précédente d’Apple dans un état remis à neuf certifié Grade A. Un point culminant est le GPS Apple Watch Series 5 44 mm à 280 $ dans trois styles différents. Marquant le meilleur que nous ayons vu cette année sur le portable dans cet état, vous envisagez des économies de 149 $ par rapport au prix d’origine de 429 $ et une alternative notable à un nouveau modèle de condition.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la nouvelle série 7, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable accentué par la vente d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe une conception à l’épreuve de la natation pour compléter le package et la prise en charge de watchOS 8. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Les écouteurs Bose QuietComfort 45 ANC voient la première réduction

Adorama propose désormais le tout nouveau casque Bose QuietComfort 45 ANC pour 279 $ dans deux styles. Atteignant normalement 329 $, vous envisagez une remise de 50 $ afin de marquer la toute première baisse de prix que nous ayons vue depuis son lancement en août.

Ces écouteurs supra-auriculaires de Bose arrivent comme la dernière offre phare de la marque, mais avec une série de spécifications notables à assortir. Tout d’abord, il existe une suppression active du bruit améliorée associée à un mode de transparence de style Apple, ainsi qu’à un égaliseur actif pour une écoute équilibrée. Vous pouvez également compter sur 24 heures de lecture avant de devoir recharger le QuietComfort 45 ANC, et brancher un câble USB-C pendant seulement 15 minutes vous rapportera trois heures d’utilisation à la rigueur.

Le NAS DS220j 2-Bay de Synology tombe au meilleur prix de l’année

B&H propose désormais le Synology DS220j 2-Bay NAS pour 160 $. Atteignant normalement 190 $, vous recherchez le meilleur prix de l’année et l’une des premières remises que nous ayons vues depuis la saison des vacances l’année dernière. Alors que ce modèle se vendait à l’origine 170 $, la pénurie continue de puces a augmenté le prix standard, ce qui rend la remise d’aujourd’hui d’autant plus notable pour se lancer dans le jeu de stockage permanent.

En tant que l’une des offres les plus d’entrée de gamme de l’écurie Synology, le NAS DS220j est livré avec deux baies de disque dur et prend en charge jusqu’à 32 To de stockage. Idéal pour tout, de la configuration d’un serveur de sauvegarde de routine, aux jeux avec des services de maison intelligente comme Home Assistant, et plus encore, il y a un processeur 1,4 GHz et un seul port Ethernet Gigabit pour fournir des vitesses de 112 Mo/s. Apprenez-en plus dans notre examen pratique de la Journée mondiale de la sauvegarde.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Premières impressions du gameplay de Battlefield 2042 lors de la revue de presse [Video]

Anker Soundcore Frames Review: lunettes de soleil intelligentes de style échangeable rapidement [Video]

Examen DJI Action 2: cette nouvelle caméra d’action modulaire est-elle le tueur GoPro? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :