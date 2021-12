La vente d’Apple Watch commence à 140 $, plus HomePod mini et plus

À partir de la semaine, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une vente Apple Watch et iPhone chez Woot. C’est aux côtés du HomePod mini qui tombe à 80 $ et le MacBook Air M1 d’Apple à 199 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Woot lance la vente Apple Watch et iPhone à partir de 140 $

Pour commencer la semaine, Woot lance maintenant une vente Apple reconditionnée d’une journée, offrant une remise sur une sélection de modèles d’iPhone et d’Apple Watch à partir de 140 $. Tout devrait arriver d’ici Noël aussi. L’Apple Watch Series 6 44 mm GPS ouvre la voie à 350 $ dans une variété de styles. En baisse de 429 $, vous envisagez des économies de 79 $ en plus du meilleur prix que nous ayons vu depuis qu’Apple a publié le successeur de la série 7 plus tôt cet automne. Il existe également des styles de 40 mm de 300 $, également.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! Donc, pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures ou qui ne veulent pas payer plus d’argent pour la série 7, opter pour l’Apple Watch série 6 permet de réaliser de nombreuses économies.

HomePod mini tombe à 80 $ dans de nouvelles couleurs

Best Buy propose Apple HomePod mini pour 80 $. Atteignant normalement 99 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente sur toutes les couleurs, mais marque un nouveau plus bas historique sur le coloris bleu qui vient de sortir. HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blanc, noir ou bleu, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Regardez de plus près dans notre couverture pratique.

Économisez 199 $ sur le MacBook Air M1 d’Apple

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Air M1 13 pouces d’Apple 512 Go pour 1 050 $ dans les trois styles, le prix baissant automatiquement à la caisse. Vendant normalement 1 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 199 $ d’économies tout en battant notre précédente mention Black Friday de 50 $ pour marquer le deuxième meilleur prix à ce jour. Ceux qui cherchent à se lancer dans le jeu M1 à un prix inférieur peuvent marquer le modèle de 256 Go pour 899 $, une économie de 100 $ par rapport au prix habituel de 999 $.

Que vous ayez raté la remise du Black Friday ou que vous cherchiez maintenant à mettre l’un des derniers produits d’Apple sous le sapin, l’offre d’aujourd’hui est à peu près aussi remarquable qu’elle vient. Centré autour de la puce M1, le dernier MacBook Air contient un écran Retina de 13 pouces ainsi qu’une autonomie d’une journée. Sa paire de ports Thunderbolt est complétée par jusqu’à 512 Go de stockage et le Wi-Fi 6, ainsi que 8 Go de RAM. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

Critique : Beyerdynamic Pro X Series apporte du matériel audio professionnel aux créateurs [Video]

Battlefield 2042 en vaut-il la peine ? Avis d’un joueur semi-décontracté [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :