La vente d’Apple Watch commence à 170 $, plus les caméras HomeKit et plus

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont arrivées en tête d’affiche de cette vente Apple Watch d’une journée de 170 $. C’est en plus de pouvoir économiser autant que 174 $ sur les systèmes Anker eufyCam HomeKit et une remise rare sur le cardan OM 4 de DJI à 129 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple Watch commencent à seulement 170 $ dans cette vente d’un jour

Woot propose une sélection de modèles Apple Watch reconditionnés certifiés, à partir de 170 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime, avec des frais de livraison de 6 $ s’appliquant autrement. Notre premier choix est le GPS Apple Watch Series 5 40 mm à 270 $. Affichant généralement 399 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui représente 33 % d’économies et marque l’un des meilleurs prix à ce jour.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le dernier, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable, accentué par la vente d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe une conception étanche et une connectivité cellulaire sur certains modèles. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez 174 $ sur les systèmes Anker eufyCam HomeKit

La vitrine officielle d’Anker eufy home Amazon propose jusqu’à 37% de réduction son équipement de sécurité à domicile. Vous pouvez évaluer le système de sécurité domestique à 4 caméras sans fil eufyCam 2 Pro pour 406 $. Régulièrement 580 $, c’est 174 $ ou 30 % de réduction sur le tarif en vigueur et le total le plus bas que nous puissions trouver. Cette configuration à 4 caméras offre une surveillance 24 heures sur 24 et un moyen de dissuasion contre le vol pour votre propriété, avec des résolutions jusqu’à 2K, une autonomie de 365 jours à partir d’une seule charge et aucun coût caché (pas de frais mensuels). La vision nocturne est associée à l’indice de résistance aux intempéries IP67, de sorte que l’eufyCam 2 Pro peut résister aux éléments avec la compatibilité HomeKit (1080p uniquement lors de l’utilisation de HomeKit) et plus encore. Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture de lancement.

Le cardan pour iPhone OM 4 de DJI tombe à 129 $

Amazon propose actuellement le DJI OM 4 Smartphone Gimbal pour 129 $. Vous cherchez normalement 149 $, vous ne regardez que la deuxième remise depuis le lancement de l’année dernière, avec l’offre d’aujourd’hui vous permettant d’économiser 20 $ pour marquer le deuxième meilleur prix à ce jour qui se situe à 10 $ du plus bas historique.

DJI OM 4 entre en tant que dernier cardan pour smartphone de la marque, apportant une stabilisation multi-axes à votre téléphone iPhone ou Android. Un support de téléphone magnétique repensé permet de verrouiller rapidement votre équipement en place sur le cardan populaire de la marque afin de créer des prises de vue soyeuses. Il existe également d’autres fonctionnalités notables intégrées pour faire passer votre vidéographie au niveau supérieur, comme DynamicZoom et ActiveTrack 3.0. Vous pouvez également plonger dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

