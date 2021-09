La vente de Best Buy pour la fête du Travail comprend des téléviseurs 4K, des produits Apple, des ordinateurs portables de jeu et plus encore

La fête du Travail aura lieu le lundi 6 septembre, ce qui signifie que c’est une autre occasion pour les détaillants de faire exploser des stocks avec des remises importantes sur lesquelles vous pouvez vous jeter. C’est certainement vrai chez Best Buy, où vous pouvez déjà trouver de bonnes affaires sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les écouteurs sans fil, les moniteurs de jeu, etc.

Bien que la vente soit plutôt importante, nous avons passé au peigne fin pour trouver certains des meilleurs que vous pouvez saisir en ce moment, avec beaucoup à certains de leurs prix les plus bas jamais vus. Si vous recherchez davantage des logiciels que du matériel, Amazon propose de nombreuses offres sur les jeux vidéo que nous avons rassemblées séparément, avec des remises sur des titres tels que Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Suite. Toutes ces offres sont disponibles jusqu’à la fête du Travail (ou jusqu’à épuisement des stocks), vous donnant tout le week-end pour profiter de ces offres.

1 000 $ (au lieu de 1 600 $)



Si vous avez récemment réussi à vous procurer une Xbox Series X ou une PS5, ou si vous envisagez de le faire à l’avenir, vous êtes probablement également à la recherche d’un nouveau téléviseur 4K. Ce Sony X85J est une option fantastique de 65 pouces, offrant deux entrées HDMI 2.1, sur son total de quatre, ainsi qu’une prise en charge des jeux 4K et 120FPS. Sony prévoit toujours de mettre à jour le micrologiciel sur tous ses téléviseurs, vous manquerez donc des fonctionnalités telles que le mode automatique à faible latence et le taux de rafraîchissement variable (la PS5 n’a toujours pas cette prise en charge), mais vous aurez du mal à trouvez une meilleure option à ce prix avec un contraste fantastique, de superbes couleurs et une bonne prise en charge HDR.

1 250 $ (au lieu de 1 500 $)



Pour l’informatique en déplacement avec une légère touche de jeu sur le côté, Asus propose depuis des années d’excellents ordinateurs portables sur le marché. Ce n’est pas différent avec l’ordinateur portable de jeu ROG 16 pouces 144 Hz, doté d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’un Nvidia RTX 3050 Ti. Cela signifie que vous n’obtiendrez pas les meilleures performances de jeu pour les jeux AAA, mais vous pourrez piloter l’affichage FHD et son taux de rafraîchissement élevé pour la plupart des titres compétitifs. Faisant partie de la gamme Zephyrus, vous bénéficiez également d’un design mince et d’un châssis accrocheur, ce qui n’est que la cerise sur le gâteau.

1 000 $ (au lieu de 1 500 $)



Apple a récemment actualisé sa gamme iMac avec ses processeurs M1 les plus récents, mais cela ne signifie pas que ses modèles iMac plus anciens et fiables ont disparu. Cet accord sur un iMac de 21,5 pouces comprend un processeur Intel Core i5 de 8e génération, ainsi que 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Vous obtiendrez la dernière version de MacOS et un écran Retina qui feront de toutes sortes d’éditions visuelles un régal. À un peu moins de 1 000 $, c’est un excellent prix.

260 $ (au lieu de 320 $)



Si vous recherchez un nouveau moniteur de jeu pour faire passer votre jeu sur PC au niveau supérieur, l’écran Optix 27 pouces de MSI coche de nombreuses cases importantes. Il dispose d’un écran 1440p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le point idéal que la plupart des moniteurs de jeu visent aujourd’hui. Il prend en charge FreeSync, ce qui signifie que vous pouvez vous débarrasser de la déchirure de l’écran avec un GPU AMD. Bien qu’il n’ait pas de support officiel, il existe des rapports selon lesquels G-Sync fonctionne aussi bien avec un GPU Nvidia. Vous obtiendrez même un support réglable, ce qui est un avantage appréciable à ce prix, ce qui en fait une excellente affaire.

130 $ (au lieu de 170 $)



Les Samsung Galaxy Buds sont l’une des meilleures options pour les écouteurs vraiment sans fil si vous utilisez un appareil qui n’est pas un iPhone. Bien sûr, ils ont une forme étrange en forme de haricot, mais cela ne vous dérangera pas lorsque vous constaterez à quel point ils sont confortables à porter pendant plusieurs heures sans repos. Ils disposent également de la suppression active du bruit, ainsi que de la prise en charge de Google Assistant en appuyant simplement sur un bouton. Vous obtiendrez de nombreux frais à partir des étuis inclus, vous permettant de passer plusieurs jours d’écoute avant de devoir recharger.