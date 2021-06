La vente de Bitcoin a probablement joué un rôle clé dans l’augmentation de l’attrait de l’or

in

Mai a été une période de test pour les crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC). L’actif numérique phare était déjà sous le choc après avoir grimpé à près de 65 000 $ à la mi-avril, en raison du sentiment de prise de bénéfices parmi les commerçants.

Elon Musk a accéléré la vente en annulant le projet de son entreprise d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement pour les voitures électriques de Tesla.

Plus tard dans le mois, la Banque populaire de Chine a réitéré aux institutions financières du pays contre l’utilisation de monnaies virtuelles pour les paiements. Les autorités chinoises commencent également à surveiller de près l’extraction de crypto-monnaie, le processus par lequel les ordinateurs extraient des crypto-monnaies comme Bitcoin.

D’autres coups portés au secteur de la crypto-monnaie sont venus des autorités fiscales et monétaires américaines, y compris le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a suggéré que davantage de réglementations sont nécessaires.

Dans l’ensemble, le barrage de mises à jour négatives a fait perdre au marché des crypto-monnaies plus de 500 milliards de dollars en mai. En tant qu’actif numérique de référence, Bitcoin a également subi de plein fouet la pression à la baisse agressive, chutant de 35,50 % sur le mois.

Bitcoin connaît un fort renversement de tendance sur ses graphiques mensuels après le krach de mai. Source : BTCUSD sur TradingView

Pendant ce temps, les fonds négociés en bourse (ETF) aurifères physiques ont affiché leurs mois les plus forts en mai 2021 depuis septembre 2020. Les fonds mondiaux ont attiré ensemble 3,4 milliards de dollars contre 4,8 milliards de dollars en septembre, selon les données fournies par le World Gold Council ( WGC).

Dans le détail, les ETF sur l’or basés aux États-Unis ont enregistré un afflux de 2,1 milliards de dollars. Les ETF européens sur l’or ont déclaré des dépôts d’une valeur de 1,6 milliard de dollars. Néanmoins, les fonds asiatiques qui suivent les prix des métaux précieux ont enregistré une sortie d’environ 300 millions de dollars.

Organigramme de l’ETF or. Source : WGC

La forte demande pour les ETF aurifères a également contribué à la hausse de leurs prix au comptant. En conséquence, le taux de change XAU/USD a augmenté de 7,6% en mai à 1 912 785 $ l’once.

Corrélation négative

Des mouvements opposés sur les marchés du Bitcoin et de l’or ont indiqué qu’une corrélation négative à court terme s’était formée entre eux. De plus, les vétérans de Wall Street Nick Colas et Jessica Rabe ont également écrit dans leur rapport DataTrek Research que la vente de monnaies virtuelles aurait pu augmenter l’attrait de l’or pour les investisseurs institutionnels.

Les stratèges du marché ont projeté le Bitcoin comme une alternative plus risquée à l’or. Pendant ce temps, ils ont noté que la valeur du métal précieux ne diminuait pas de moitié en cinq semaines en raison des tweets d’Elon Musk, ni ne répondait aux menaces d’interdiction des législateurs.

“L’or est, par rapport aux monnaies virtuelles, un investissement sans drame. [Por lo tanto], nous continuons de recommander une position de 3 à 5 % en or pour les portefeuilles diversifiés. »

Bitcoin est en grande partie un pari spéculatif pour les riches et les petits investisseurs de détail à la recherche de profits rapides. Mais l’offre fixe de BTC l’a également vue bénéficier des craintes d’une hausse de l’inflation, à l’instar de l’or. Des entreprises comme Tesla, Ruffer Investments, Square et MicroStrategy ont ajouté Bitcoin à leurs soldes de trésorerie.

Ils l’ont fait pour compenser les risques d’inflation induits par les politiques expansionnistes sans précédent de la Réserve fédérale, qui comprennent des taux d’intérêt proches de zéro et un programme d’achat d’actifs mensuel de 120 milliards de dollars.

Des investissements de haut niveau ont joué un rôle clé dans le doublement des prix du Bitcoin au premier trimestre 2021, encore portés à environ 65 000 $ à la mi-avril par une augmentation des paris à effet de levier entraînée par la dette et l’afflux de nouveaux détaillants sur le marché.

D’autre part, les ETF sur l’or ont signalé six mois de sorties consécutives jusqu’en mai 2021. Les analystes de JPMorgan ont signalé en janvier 2021 que les ETF sur l’or ont perdu environ 7 milliards de dollars au cours de la même période Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), une fiducie exploitée par New York, basée à New York. Grayscale Investments, a attiré 3 milliards de dollars.

Le manque d’injection de capital dans les fonds de métaux précieux a également réduit leurs offres au comptant ; XAU / USD a clôturé le premier trimestre 2021 en baisse de 10,14% par rapport aux rendements de 100% de Bitcoin.

En mai 2021, un autre rapport de JPMorgan suggérait que les grands investisseurs institutionnels avaient sécurisé leurs gains en Bitcoin pour rechercher des opportunités dans l’or. Ils ont cité des données d’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange, qui a connu sa plus forte baisse depuis octobre 2020. Les analystes de JPMorgan ont déclaré :

“L’image du flux de bitcoins continue de se détériorer et laisse présager une baisse continue des investisseurs institutionnels.”

Bitcoin (orange) a montré une tendance inverse à l’or (rose) jusqu’à présent en 2021. Source : TradingView

Les déclarations sont également apparues alors que Ruffer Investments, un fonds basé au Royaume-Uni gérant environ 33,95 milliards de dollars pour des particuliers fortunés et des organisations caritatives, a également annoncé mardi avoir abandonné l’intégralité de sa position Bitcoin et levé 1,56 milliard de dollars de bénéfices.

Duncan MacInnes, directeur des investissements de Ruffer, a déclaré au Finance Times qu’ils avaient transféré les fonds vers l’or, les actions des matières premières et les obligations protégées contre l’inflation.

Macinnes a ajouté que Bitcoin est toujours “au menu” des investissements potentiels de Ruffer sur la route, notant que le monde cherche désespérément un nouveau refuge contre les rendements obligataires ultra-bas.