La vente de Bitcoin n’est-elle pas terminée? Traders à la recherche d’un autre Nuke to k

Bitcoin se négocie actuellement autour de 56 500 $, après avoir reçu un coup de pouce de Venmo annonçant la prise en charge de la crypto; travailler à changer le marché rouge en vert.

Alors que l’actif numérique de premier plan a enregistré un recul de près de 23%, un crash qui est venu en ligne avec l’effondrement du taux de hachage en raison d’un accident dans le nord-ouest de la Chine qui, comme indiqué, a déjà commencé à se rétablir, le fond.

Plusieurs acteurs du marché appellent à un recul plus profond, le trader Josh Rager soulignant que Bitcoin se brise en dessous de la structure et en dessous de l’EMA 50D avec le prix pour atteindre la zone de 45000 $ dans les prochaines semaines, bien que ce ne soit pas sans volatilité, donc des rebonds sont attendus en cours de route.

Deux choses qui me font penser qu’il s’agit d’une correction en $ BTC plus importante que ce que nous avons vu jusqu’à présent:

1) Nous avons perdu le 50d SMA pour la première fois depuis 11k $

2) Nous avons passé le plus de temps au-dessus du SMA 20w depuis à peu près jamais – Jonny Moe (@JonnyMoeTrades) 19 avril 2021

Alors que le marché haussier ne devrait pas être terminé, étant donné que BTC continue de sortir des bourses – 118000 BTC au cours des cinq derniers jours – en prévision de la hausse des prix, un autre trader, Smart Contractor, dit soit que nous balayons à nouveau les creux du crash flash. et rebondir, ou nous continuons à 45k avant le rebond.

«À court terme baissier. Haussier à long terme. Je garderai mon biais baissier jusqu’à ce que le ratio de levier estimé et que la prime coréenne se refroidisse », vient de Ki Young Ju, PDG du fournisseur de données CryptoQuant.

Malgré la vente de plus de 20% des prix et plus d’un million de traders liquidés pour 10,1 milliards de dollars, ce qui a rendu les taux de financement négatifs pour la première fois en 2021, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour qu’ils recommencent à se renforcer; ils devront peut-être être effacés à nouveau avant de continuer plus haut.

Le coût de l’assurance #bitcoin contre une baisse de 20% + au cours des trois prochains mois a augmenté après la vente du week-end, mais reste 50% moins cher qu’à la mi-janvier pic.twitter.com/r2tN76A5Ji – skew (@skewdotcom) 20 avril 2021

Charles Edwards de Capriole Investments, tout en notant les principales opportunités d’entrée découlant des retombées du krach éclair en termes de nettoyage des traders surendettés, a souligné que l’intérêt ouvert des contrats à terme était désormais également en baisse de -22% à 21 milliards de dollars.

TraderSZ s’attend à ce qu’une autre bombe nucléaire prenne BTC dans la fourchette de 43 000 $ à 46 000 $ et 1750 $ pour l’ETH. ETH -0,47% Ethereum / USD ETH USD $ 2,199.99

– $ 10,34-0,47% Volume 38,18 b Changement – 10,34 $ Ouvert 2 199,99 $ Circulation 115,55 m Capitalisation boursière 254,2 b 30 min La vente de Bitcoin n’est-elle pas terminée? Les traders à la recherche d’un autre Nuke à 45k $ 22 h Le plus grand Stablecoin, Tether (USDT), est maintenant en ligne sur la solution d’évolutivité Ethereum, Hermez Network 2 d Coinbase commence à offrir le staking Eth2, plus de 3,8 millions d’ETH déjà déposés dans ETH 2.0

La baisse de Bitcoin est survenue à un moment où le S&P 500 a imprimé de nouveaux sommets historiques cette semaine, ce qui, étant donné que la BTC continue de maintenir sa corrélation avec, est positive pour l’actif cryptographique.

«Le risque et l’opportunité systématiques restent liés aux marchés traditionnels à court terme», a écrit Edwards, qui conseille de «garder un œil sur tout changement majeur de la politique macro-économique ou d’autres facteurs de risque / volatilité majeurs de l’action. marché.”

Edwards s’attend également à ce que toute hausse ou baisse substantielle des actions au cours des 1 à 2 prochaines semaines se reflète dans Bitcoin.

Douleur https://t.co/7b3jwpCnfl – ∞ CO ฿ IE (@CryptoCobain) 19 avril 2021

Certains éléments positifs peuvent être vus dans les impressions de l’USDT suggérant que le marché a «dé-risqué», le multiple de Mayer au plus bas depuis 19k $ en décembre, l’indicateur d’utilisation de Bitcoin étant vert et la valeur de transaction du réseau à plage dynamique ( DNTV) montrant également du vert sur le 4HR qui les quatre autres fois que cela s’est produit en 2021 a marqué les fonds locaux.

Une bonne correction consiste à permettre la poursuite parce que «quand tout le monde est« long »et qu’il n’y a plus de« vendeurs »sur lesquels échanger, le marché est en tête.»

La cupidité, cependant, continue d’être le sentiment dominant, avec l’indice Fear and Greed imprimé 80, suggérant des niveaux élevés de cupidité sur le marché.

L’essentiel, selon Edwards, est que les fondamentaux de la chaîne indiquent que «le prix actuel est une excellente opportunité d’achat et que l’adoption des banques institutionnelles est encore relativement faible», le RSI confirmant une opportunité d’achat locale.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.