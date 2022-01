La vente de BrahMos aux Philippines ; Implications et perspectives

La vente prochaine du BrahMos est une prochaine étape logique pour les Philippines et en même temps une étape logique pour l’Inde.

Par le Dr Pooja Bhatt et le Dr Aparaajita Pandey

Les Philippines sont sur le point d’acquérir deux batteries de missiles anti-navire BrahMos basés à terre dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement. Il est à noter que l’Inde avait offert une ligne de crédit de 100 millions de dollars pour les achats de défense. Cependant, selon les rapports, le Département de la gestion du budget (DBM) a émis le 27 décembre deux ordonnances de déblocage d’allocations spéciales (SARO) d’un montant de 1,3 milliard de pesos et de 1,535 milliard de pesos pour la marine philippine. Avec cet accord, l’Inde se dirige vers être un partenaire de sécurité régionale fiable en plus de ses partenariats proactifs croissants dans les organisations de sécurité régionales telles que l’ASEAN, l’OCS, etc. New Delhi cherche à augmenter ses exportations de défense dans le cadre du renforcement de sa fabrication et de sa production de défense. Un SARO supplémentaire de 31 millions USD a également été sanctionné pour couvrir le paiement initial pour l’achat d’hélicoptères utilitaires de combat pour la marine philippine.

Ce n’est pas la première fois qu’un pays de la région ASEAN s’intéresse au BrahMos. Auparavant, le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande ont également manifesté leur intérêt pour le BrahMos. Les négociations qui avaient initialement stagné en raison de la crise économique aux Philippines provoquée par la propagation de Covid-19 ont maintenant recommencé à porter leurs fruits. La mention de la possibilité de négociations BrahMos entre l’Inde et les Philippines avait, comme on pouvait s’y attendre, suscité quelques inquiétudes initiales au sujet de la CAATSA; cependant, la fermeté indienne sur le contrôle complet de ses décisions souveraines a nié de tels soupçons.

Alors que les Philippines se préparent à être le premier pays à acquérir le BrahMos, on ne peut ignorer que cette acquisition aura un impact sur la dynamique stratégique non seulement entre la nation de l’ASEAN et la Chine, mais aussi entre l’Inde et la Chine. Les deux zones maritimes de la mer de Chine méridionale et de la région de l’océan Indien ; les deux vont ressentir les répercussions de cet accord.

Les Philippines sont le seul allié non-OTAN des États-Unis et leur relation a connu sa juste part de pics et de vallées ; il est important de noter qu’étant donné la situation actuelle de la région vis-à-vis de la Chine, il est mutuellement bénéfique pour les États-Unis et les Philippines de maintenir des relations cordiales en matière de coopération en matière de sécurité et de défense.

Alors que les Philippines tentaient de renforcer leur arsenal militaire et leurs capacités, la nation insulaire a également accepté l’achat de 15 hélicoptères Black Hawk en février 2021. Il est assez clair que les Philippines commencent à s’équiper contre la constante et la prédominance présence de la Chine dans la région.

La vente prochaine du BrahMos est une prochaine étape logique pour les Philippines et en même temps une étape logique pour l’Inde. Dans un premier temps, la vente répond à un intérêt purement économique pour l’Inde. La vente de BrahMos aux Philippines ne signifie pas seulement un gain économique immédiat, elle fait également partie de la stratégie indienne plus large visant à étendre son secteur commercial de la défense. À l’heure actuelle, l’Inde est le 24e exportateur mondial d’armes majeures et, entre 2016 et 2020, les ventes indiennes ont représenté 0,02% du total des ventes d’armes dans le monde. L’Inde a pour vision d’étendre son secteur de fabrication de défense et de devenir également un plus grand exportateur d’armes générant un chiffre d’affaires de 5 milliards USD d’ici 2025. De plus, en devenant membre du régime de contrôle de la technologie des missiles, l’Inde a élargi son propre portefeuille de ventes d’armes.

Il y a un angle stratégique assez évident à cet accord. Alors que pour les Philippines, il est important d’être équipé pour se défendre dans la région, l’Inde a également tout à gagner des pays dotés de plus grandes capacités de défense contre la Chine pour une quille plus équilibrée. Les Philippines visent la modernisation de leur défense nationale et ont acheté de nouvelles armes et plates-formes de défense à plusieurs pays, dont la Corée du Sud ; le BrahMos jouera un rôle crucial dans l’amélioration de sa sécurité côtière, en particulier contre la menace extérieure de la Chine. S’il est naïf de croire que les Philippines peuvent rivaliser avec les prouesses militaires et/ou navales chinoises, il est important de noter qu’il y a des connotations plus emblématiques à cet accord.

Alors que la militarisation de la région est devenue une réalité inévitable, la vente des missiles BrahMos semble être une prochaine phase organique. Alors que la Chine fait étalage de ses capacités de combat supérieures depuis des décennies, les Philippines pourraient bien ouvrir le bal pour que d’autres pays de la région travaillent à un meilleur portefeuille de sécurité. Les opportunités économiques et stratégiques pour l’Inde sont claires. Davantage d’alliés dans la région et un contrôle accru de l’expansion chinoise pourraient être quelques-uns des effets à long terme d’un tel accord commercial.

Le Dr Pooja Bhatt est expert en sécurité maritime et titulaire d'un doctorat en études sur le désarmement de l'Université Jawaharlal Nehru et le Dr Aparaajita Pandey est professeur adjoint de politique publique à l'Université Amity et titulaire d'un doctorat en études latino-américaines de Université Jawaharlal Nehru.

