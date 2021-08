La vente de caméras de sécurité à domicile Blink sur Amazon est un incontournable

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous voulez toujours savoir ce qui se passe dans et autour de votre maison. Avec la technologie moderne, il y a tellement d’appareils qui vous permettent de garder un œil lorsque vous n’êtes peut-être pas là. Tout de Ring Video sonnettes à Systèmes de sécurité domestique sans fil SimpliSafe sont disponibles, avec SimpliSafe en cours de vente en ce moment. En parlant de ventes, vous n’en trouverez pas de plus gros sur Amazon pour le moment que le Vente de caméras de sécurité à domicile Blink. Voici où vous verrez certaines des meilleures options sur le marché en ce moment pour garder votre maison plus sûre.

Il y a tellement de choses à aimer dans cette vente, car vous pouvez obtenir des caméras intelligentes pour en plein air et à l’intérieur. Non seulement vous pouvez obtenir des caméras que vous pouvez monter, mais vous pouvez obtenir mini caméras qui tiennent à peu près n’importe où. De plus, vous pourrez obtenir plus d’une caméra si vous souhaitez couvrir une plus grande surface. Il y en a pour tous les goûts lors de cette vente événementielle.

Une vente de caméras de sécurité à domicile Blink pour l’intérieur

Nous commencerons par le Clignote à l’intérieur, qui est une caméra intelligente destinée à l’intérieur de votre maison. Il s’agit d’un appareil photo sans fil alimenté par batterie qui a une longue durée de vie de la batterie. Vous pouvez stocker des clips vidéo et des photos dans le cloud lorsque vous souscrivez un abonnement Blink (vendu séparément). Il dispose d’une vision nocturne infrarouge, vous permettant de contrôler votre maison jour et nuit. Il est conçu pour être mis en place par vous. Cela fonctionne avec Alexa, ce qui vous simplifie la vie. Une caméra est à 25 % de réduction, vous pouvez donc l’obtenir pour 59,99 $.

Si vous voulez plus d’un appareil photo, il existe des offres sur les packs. Vous pouvez obtenir le deux paquets pour seulement 99,99 $ ou le pack de trois pour 139,99 $. Un kit caméra avec cinq caméras il ne coûte que 199,99 $, soit une économie de 80 $ ! Vous pouvez simplement ajouter un caméra unique à votre kit déjà existant pour seulement 49,99 $.

Une vente de caméras de sécurité à domicile Blink pour votre extérieur

Pour ceux qui veulent garder un œil sur leur propriété, il existe Caméras extérieures clignotantes. Il s’agit d’une caméra HD sans fil, résistante aux intempéries, qui filme également en vision nocturne infrarouge. La caméra extérieure a une autonomie de plus de deux ans. Il est conçu pour résister aux éléments afin de protéger votre maison, de la pluie ou du soleil. Vous pourrez également stocker des vidéos et des photos dans le cloud. Cela enverra des alertes de détection de mouvement à votre application Blink Home Monitor. Il existe des fonctions audio bidirectionnelles qui vous permettent également de communiquer avec les gens. Un kit à une caméra est en baisse de 30% à seulement 69,99 $.

Tout comme les caméras d’intérieur, vous pouvez également en obtenir plusieurs d’extérieur dans cette vente. UNE deux paquets est en baisse de 60 $ à 119,99 $ tandis qu’un kit trois caméras est en baisse de 32% à 169,99 $. Économisez 120 $ sur un kit cinq caméras et obtenez-le pour seulement 259,99 $. Si vous voulez ajouter un appareil photo à un kit existant, c’est juste 59,99 $. Mais ce ne sont pas les seules offres pour vous.

Les mini caméras comme une nécessité

Ajout d’un Mini-clignotement caméra à votre domicile vous procurera une meilleure tranquillité d’esprit. Cela offre une vidéo HD 1080 et vous permet de communiquer avec des fonctions bidirectionnelles. Vous recevrez des alertes sur votre smartphone pour la détection de mouvement et vous pourrez même regarder en direct votre flux. Vous pouvez le connecter à votre Amazon Echo Show et regarder ce qui se passe. Cela ne prend presque pas de temps pour configurer cela. UNE caméra unique est tombé à seulement 24,99 $ alors qu’un kit deux caméras est de 44,99 $. Aussi, si vous voulez trois caméras, c’est seulement 64,99 $.

Assurez-vous de vérifier cette offre avant qu’elle ne se termine. Vous vous sentirez protégé avec ces caméras de sécurité intelligentes Blink.

Connectez votre caméra de sécurité domestique Blink au nouveau Echo Show 8 (2e génération), que nous avons examiné ici!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.