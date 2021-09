La vente de Chelsea explique pourquoi la sortie était un choix évident après les pourparlers de Tuchel

in

Olivier Giroud a révélé avoir dit à Chelsea que les trois derniers mois de son séjour là-bas avaient été « trop difficiles », ce qui a motivé sa décision de les quitter cet été.

Giroud était une option utile pour Chelsea après les avoir rejoints de son rival Arsenal en janvier 2018. En trois ans et demi du côté bleu de Londres, il a marqué 39 buts en 119 matchs et remporté trois trophées. Le dernier d’entre eux était la Ligue des champions 2021, pour laquelle il était un remplaçant inutilisé en finale.

Ainsi, sa carrière à Chelsea a pris fin malgré la prolongation de son contrat d’un an quelques jours plus tard. Cela a été fait à la condition que Chelsea le laisserait partir si un prétendant approprié montre de l’intérêt. À la fin, Milan a payé une somme mineure pour l’emmener en Serie A.

Giroud a bien commencé son séjour en Italie, avec deux buts lors de ses trois premiers départs. Au milieu de cette résurgence, il a maintenant ouvert sa décision de s’éloigner de Stamford Bridge cet été.

Dans une interview avec Téléfoot dans sa France natale, Giroud a affirmé que c’était le “choix évident” de partir.

Il a déclaré: «J’ai aimé la Premier League, mais à un moment donné, j’ai dû prendre une décision. j’ai dit [Thomas] Tuchel que les trois derniers mois avaient été trop difficiles.

“C’était un choix évident de quitter Chelsea, j’ai évolué avec beaucoup d’émotion pour tous les moments que nous avons vécus. Certains étaient bons, d’autres moins, mais nous avons remporté trois titres importants.

Giroud a utilisé les mêmes deux mots pour décrire sa décision de déménager à San Siro, ajoutant : « C’était un choix évident de rejoindre Milan.

« J’ai soutenu ce club quand j’étais plus jeune, les équipes avec [Jean-Pierre] Papin, [Marco] Van Basten et [Franco] Baresi. Je suis fier d’avoir rejoint ce club et j’espère m’amuser ici.

« L’accueil que j’ai reçu a été merveilleux. J’ai été accueilli comme dans une famille. J’ai fait de très bons débuts, là-bas je me sens très bien et j’ai faim de gagner avec Milan.

Giroud était l’un des nombreux départs de Chelsea cet été, car Marina Granovskaia a collecté de nombreux fonds de transfert auprès de certains joueurs indésirables. Fikayo Tomori a fait le même déplacement à Milan après y avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt, tandis que Tammy Abraham a également déménagé en Italie avec la Roma.

Des diplômés de l’académie moins expérimentés comme Marc Guehi et Tino Lavromento ont également déménagé ailleurs en Premier League pour des sommes d’argent utiles, tout comme Kurt Zouma de longue date.

Giroud vise l’AC Milan

Giroud ne semble pas trop manquer à Chelsea, le remplaçant Romelu Lukaku ayant déjà quatre buts à son actif depuis son retour au club.

Lukaku a relancé sa carrière de l’autre côté de la division milanaise avec l’Inter, et le déménagement en Italie pourrait avoir un effet similaire pour Giroud, qui n’a débuté que trois matchs de Premier League après la nomination de Tuchel en janvier.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’international français expérimenté vise haut pour sa nouvelle aventure.

En lice pour une place avec un leader encore plus expérimenté, Zlatan Ibrahimovic, Giroud pense qu’il aura plus de foi qu’il ne l’était au cours de ses derniers mois à Chelsea.

En conséquence, il s’est soutenu pour atteindre un total de buts qui serait meilleur que tout ce qu’il a réussi pour Chelsea.

Il a déclaré : « Zlatan est une légende et il y aura une vraie compétition entre nous.

« Je peux marquer au moins 15 buts, c’est ce que j’espère. Si je joue à chaque match, c’est ce à quoi je m’attends.

Giroud a atteint deux chiffres lors de chacune de ses trois saisons complètes à Chelsea, son année la plus prolifique étant 2018-19, lorsqu’il a marqué 13 fois.

LIRE LA SUITE: ‘Dream team’ – Le joueur explique sa décision de snober Chelsea cet été