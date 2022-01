La vente de Chrishell Stause de Sunset répond aux haineux « agacés »

Chrishell Stause ne prend pas sa personne à l’écran trop au sérieux.

Dans un moment franc en ligne le samedi 8 janvier, la star de Selling Sunset, 40 ans, a généralement répondu aux personnes qui regardaient et « se fâchent par ma personnalité » dans l’émission, tweetant: « Honnêtement, pareil. »

L’agent immobilier et star de télé-réalité a expliqué qu’elle croyait que son personnage à l’écran avait été créé en partie à partir de ses précédentes expériences d’acteur. « Je pense que des années d’audition cliquent sur une partie étrange de mon cerveau lorsque je parle à la caméra pour être » ON « , » a admis Chrisshell. » J’y travaille. MDR. Mais fille, détends-toi. »

Elle a sèchement ajouté: « Au moment où nous serons annulés, je l’aurai. »

Après son message, le soutien a rapidement afflué de la base de fans de l’émission – y compris Geordie Shore’s Holly Hagan et maquilleuse YouTube Manny mua— Qui ne tolérait pas une seule seconde du discours intérieur négatif de Chrishell.

« Je prends ça comme une attaque personnelle quand quelqu’un insulte la reine », a écrit un fan. « @ Chrishell7, tu as tout sauf une ‘personnalité agaçante’. vous êtes l’une des personnes les plus gentilles, motivées, inspirantes et professionnelles qui existent. Je suis si fier et reconnaissant de vous admirer et reconnaissant que vous existez. »