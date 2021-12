La vente de coques pour iPhone 13 réduit les styles Apple officiels à 39 $ – .

Nous avons atteint le milieu de la semaine et une nouvelle collection des meilleures offres est à votre disposition. Tout d’abord, une vente d’étuis pour iPhone 13 MagSafe est en ligne depuis 39 $. C’est aux côtés d’Apple Pencil 2 à 99 $ et Satechi réduction de 20 vente de vacances. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les coques MagSafe officielles d’Apple pour iPhone 13 en vente

Amazon propose actuellement une remise sur une sélection de coques MagSafe officielles de la série iPhone 13 d’Apple. Offrant certains des meilleurs prix à ce jour, tout commence à 39 $. Sur les quatre modèles des derniers combinés d’Apple, vous trouverez presque tous les étuis qui viennent d’être commercialisés, y compris tout, des coques en silicone et transparentes aux styles en cuir et plus encore, tous équipés de la prise en charge MagSafe et du sceau d’approbation officiel d’Apple.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 13 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctions de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Apple Pencil 2 atteint 99 $ avant les vacances

S’il y a un nouvel iPad qui doit être déballé sous le sapin à Noël, Amazon aide à compléter le package en offrant une remise assez notable sur Apple Pencil 2. À l’heure actuelle, vous pouvez marquer l’accessoire pour 99 $, offrant un match du plus bas de 2021 à 30 $ de réduction et correspondant à notre mention précédente du Black Friday.

Que vous envisagiez de l’utiliser avec un nouvel iPad mini 6 ou l’un des produits phares de l’iPad Pro, l’intégration d’Apple Pencil 2 vous permet de tirer le meilleur parti de ce que iPadOS a à offrir. En plus d’un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra également à niveau votre jeu d’art numérique en même temps que la prise de notes et plus encore.

La vente des fêtes de Satechi permet de bénéficier de 20 % de réduction sur les bornes de recharge MagSafe

Satechi a continué jusqu’en décembre avec une série de ventes à durée limitée, et maintenant ces économies se poursuivent sur sa collection de chargeurs sans fil à réduction de 20. Notre premier choix est le nouveau support de charge MagSafe 3-en-1 à 96 $. Vous cherchez normalement 120 $, vous ne regardez que la deuxième baisse de prix notable à ce jour à 24 $ de réduction. Cela n’a été battu que par l’offre Black Friday en novembre également.

Arborant un design 3 en 1, cette station de charge est livrée avec MagSafe comme pièce maîtresse, grâce au support magnétique de 7,5 W. Cela est ensuite complété par une station de chargement Apple Watch intégrée ainsi qu’un pad Qi de 5 W pour le ravitaillement des AirPods et autres, tous deux intégrés à la base rationalisée. Notre couverture de lancement offre des informations supplémentaires.

