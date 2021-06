La vente de crypto en mai s’est principalement produite lors de la session américaine

Bitcoin continue de hacher.

Actuellement, dans un modèle de «crabe», le prix du Bitcoin monte et descend constamment de quelques milliers de dollars, mais reste limité à 30 000 $ à 40 000 $.

Avec un retrait de 50% après un rallye de 1 610 % du plus bas de mars au plus haut historique de la mi-avril, le trading latéral devrait se poursuivre pendant des mois et suivre une tendance à la hausse si le marché haussier est intact et à la baisse si nous sommes en fait baissiers marché.

Avec de nouveaux commerces de détail, des institutions, des entreprises et même des pays impliqués dans Bitcoin cette fois, il faut voir comment ce cycle se déroulera.

Mais pour l’instant, l’activité s’essouffle ce mois-ci.

Mai a été un mois record en termes de nombreux facteurs, tels que le volume et les frais. Mais le mois a fini par anéantir plus d’un billion de dollars du marché alors que BTC est tombé à 30 000 $ et 28 000 $ sur certaines bourses. Pendant ce temps, l’éther a fini par tomber à 1 725 $ par rapport au sommet de 4 375 $ atteint un peu plus de dix jours auparavant. ETH -1,64 % Ethereum / USD ETHUSD 2 434,61 $

ETH -1,64 % Ethereum / USD ETHUSD 2 434,61 $

-39,93 $-1,64 % Volume 27,97 b Variation -39,93 $ Ouvert 2 434,61 $ Circulation 116,26 m Capitalisation boursière 283,05 b

Au cours de cette vente massive de mai, le plus grand nombre de ventes s’est en fait produit lors de la séance américaine.

Maintenant, avec la plupart des gains réalisés en 2021 anéantis, les gens ne reviennent pas encore vraiment sur le marché, ce qui, selon certains, pourrait être un phénomène de «vente en mai et s’en va» dans le travail.

Cela a fait chuter considérablement le volume des échanges ces dernières semaines. Le volume d’échange quotidien (7DMA) est tombé à 41,44 milliards de dollars le 12 juin contre 89,69 milliards de dollars ATH le 26 mai.

Même le nombre de nouveaux abonnés des grands échanges a enregistré une forte baisse. Le commerce des NFT a également beaucoup baissé, mais il reste un espace beaucoup plus grand que l’année dernière.

Tout comme le marché au comptant, sur le marché à terme, jusqu’à présent en près de deux semaines, le volume total est de 670 milliards de dollars ; le mois dernier, le volume total des contrats à terme a atteint 2,56 billions de dollars.

À son apogée en avril, l’intérêt ouvert total des contrats à terme sur Bitcoin était de 27,68 milliards de dollars, qui est tombé au plus haut de 20,91 milliards de mai pour baisser encore plus en juin, actuellement à 12,30 milliards de dollars. L’OI agrégé pour les contrats à terme sur l’éther est actuellement de 6,05 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars le mois dernier.

La prime sur le marché à terme a également considérablement diminué. Les taux de financement sont tombés en territoire négatif ; le mois dernier, la base annualisée était de 40,71 %.

Bitcoin/USD BTCUSD

35 991,8377-1 432,48 $-3,98 %

Volume 41,37 bVariation -1 432,48 $Ouverture 35 991,837 $ Circulation 18,73 mMarket CAP 674,24 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.