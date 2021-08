La vente de Flipkart Micromax In 2b commence aujourd’hui: prix et offres

Le Micromax In 2b est le dernier smartphone de la société en Inde, apportant une fois de plus des spécifications compétitives dans le segment budgétaire. Il est maintenant disponible sur Flipkart.

Lancée le 30 juillet, la vente Micromax In 2b démarre aujourd’hui (6 août) à 12h. La variante 4 Go + 64 Go est au prix de Rs 7 999 et la variante 6 Go + 64 Go est au prix de Rs 8 999. Les options de couleur incluent le noir, le bleu et le vert.

Jusqu’au 9 août, pour les journées Flipkart Big Savings Days, le Micromax In 2b sera éligible à une remise supplémentaire de 10 % lorsqu’il est acheté avec une carte de crédit Axis Bank ou ICICI Bank.

Spécifications Micromax In 2b

(Crédit image : Micromax)

Le Micromax In 2b est alimenté par le nouveau chipset Unisoc T610, qui fait partie des processeurs les plus puissants de ce segment. Cela est associé à 64 Go de stockage extensible et jusqu’à 6 Go de RAM. Le téléphone fonctionne avec une grosse batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge de 10 W via le connecteur USB Type-C inclus.

À l’avant se trouve un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+, un format d’image 20:9 et une encoche. Il a une luminosité de 400 nits et un rapport écran/corps de 89 %. À l’arrière se trouve un appareil photo principal de 13 MP avec un capteur secondaire de 2 MP, ainsi qu’un tireur de selfie de 5 MP. Les modes de prise de vue incluent HDR, portraits, mode beauté, photos en direct et plus encore.

En dehors de cela, le Micromax In 2b dispose d’un scanner d’empreintes digitales physique, d’un haut-parleur à déclenchement arrière, d’Android 11 sans publicité ni bloatware, d’une double prise en charge VoLTE, de Bluetooth 5.0 et plus encore.

En plus du téléphone, Micromax a également dévoilé les écouteurs AirFunk 1 et 1 Pro TWS, au prix de Rs 1 299 et Rs 2 499 respectivement, et seront disponibles à partir du 18 août.