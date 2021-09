La vente de fournitures pour animaux de compagnie K&H d’Amazon propose les lits luxueux que votre chien ou votre chat mérite

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous voulons tous donner le meilleur à nos animaux de compagnie. Beaucoup de gens traitent leurs animaux de compagnie comme leurs enfants et veulent les chouchouter. Mais cela ne veut pas dire que c’est un must. Trouver des jouets réguliers pour votre chiot ou des os à mâcher est un régal pour tout chien. Amazon a souvent de bonnes ventes sur les fournitures pour animaux de compagnie que votre bon garçon ou votre bonne fille adorera à coup sûr. En ce moment, vous pouvez les accrocher 19% sur Nudge Natural Dog Treats Grillers qui sont faits avec du vrai steak. Mais si votre stock de friandises pour chiens est plein, Amazon propose une vente d’une journée qui ne manquera pas de vous époustoufler. Vous économisez gros Fournitures pour animaux de compagnie K&H aujourd’hui seulement.

Cette énorme éruption sur Fournitures pour animaux de compagnie K&H est presque trop beau pour être vrai, en particulier pour les chiens ayant des problèmes de hanche. Les lits pour chiens surélevés sont jusqu’à 58% de réduction en ce moment. Vous pouvez également obtenir des lits pour chats à 20 % de réduction. De plus, vous pouvez même les accrocher à des radiateurs pour réchauffer ces lits pendant les mois les plus froids. Nous passerons en revue toutes les économies que vous pouvez trouver.

K&H Pet Supplies comprend des lits pour animaux de compagnie surélevés

Selon la taille de votre chien, vous devriez pouvoir lui trouver un lit. Les K&H Pet Products Lit pour chien surélevé Original Pet Cot est une option solide. Cela aidera votre animal à rester au frais pendant les chaudes journées de printemps ou d’été. L’air circule en dessous d’eux. Il gardera également votre animal de compagnie à l’écart des sols humides/froids. Il offre 7″ de dégagement. Cette invention de K&H Pet Supplies a un centre en maille respirante qui la rend idéale pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Cela a un cadre en métal léger et une couverture de denier lourd.

Vous pourrez accrocher plusieurs tailles de ce lit pendant la vente. Pour un chien pesant jusqu’à 200 livres, le grand est offert et ne vous coûtera que 32,79 $, vous faisant économiser 30,20 $. Pour un chiot de taille moyenne, le lit moyen est de 39,58 $, en baisse de 11,41 $. Vous pouvez également choisir différentes couleurs, comme le chocolat avec maille noire ou le gris avec maille noire pour différents prix également. Les Chocolat avec filet noir est à seulement 23,72 $.

Obtenez-en un pour votre chat aussi

Les K&H Pet Products Tapis chauffant Thermo-Kitty Mat pour chat réversible donne à votre ami félin un endroit pour se détendre. Ceci est chauffé et est réversible, donc il obtiendra la meilleure température. Il n’utilise que six watts et mesure 12,5 “x 25”. Il dépasse les règles de sécurité. Cela s’adaptera à la température corporelle de votre animal dès qu’il se couchera. Économisez de l’argent sur la version moka tan et obtenez-la pour seulement 20,28 $.

Vous pouvez également récupérer le chauffe-lits de K&H Pet Supplies. Ceux-ci sont également proposés en différentes tailles. Ils sont un moyen écoénergétique de réchauffer n’importe quel lit pour animaux de compagnie. Vous pouvez chauffer pratiquement n’importe quel lit pour animaux de compagnie. Offerts en petit, moyen, grand et extra-large, ils sont recommandés pour une utilisation en intérieur toute l’année. Assurez-vous de les accrocher aujourd’hui pour un prix inférieur.

