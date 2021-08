La vente de friteuses à air d’Amazon est toujours en cours, et ce doit être une erreur

Avez-vous déjà rencontré ce que vous pensiez être quelque chose de trop beau pour être vrai ? Il y a ces rares cas où vous ne vous attendiez pas à ce que quelque chose se produise, mais cela semble incroyable. Nous ne disons pas que cela pourrait changer une vie, mais il y a quelques ventes sur Amazon qui devaient se terminer la semaine dernière et qui se poursuivent. Alors que la vente d’aujourd’hui sur déshydrateurs alimentaires est une belle, deux offres spéciales sur friteuses à air attiré notre attention. C’est parce que cette vente de friteuse à air n’était pas censée avoir lieu.

La semaine dernière, il y a eu une énorme vente sur le Friteuse à air intelligente Proscenic T21. C’est une machine si facile à contrôler, car vous pouvez lui parler. Il utilise la connectivité Wi-Fi pour se synchroniser avec l’application Proscenic Home. Cela fonctionne également avec la technologie Alexa, vous pouvez donc le contrôler avec votre voix. Cela a trois fonctions étonnantes, car vous pouvez le programmer pour qu’il fonctionne, utiliser le menu pour des techniques de cuisson spécifiques ou garder vos aliments au chaud après les avoir cuits. La technologie à air chaud rapide cuit vos aliments rapidement. En outre, il est livré avec un panier antiadhésif et lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage plus simple. Normalement, c’est 129 $. Mais il y a toujours un coupon de 40 $ que vous pouvez couper pour l’obtenir pour seulement 89 $ !

Grâce à cette vente de friteuse à air, si vous voulez que votre friteuse à air en fasse plus, vous devriez consulter le ToastWave 4-en-1 Galanz. Il s’agit de quatre machines en une, car elle peut micro-ondes, griller, frire à l’air libre et être utilisée comme four à convection. Il a une puissance de cuisson de 1 000 W et vous offre tellement de polyvalence. Il est également doté de la technologie TotalFry 360 qui vous permet de frire à l’air avec peu ou pas d’huile. Cela a plus de surface de friture à l’air avec une meilleure circulation pour une cuisson plus complète.

Le capteur d’humidité intégré garantit que vos aliments ne sont jamais trop cuits ou insuffisamment cuits. L’onduleur crée une chaleur constante et uniforme pour maintenir des températures rigoureuses. L’air chauffé circule dans tout le four pendant que les aliments tournent à 360°. Vous pourrez y faire griller du poulet et du poisson. Au lieu d’avoir besoin d’une friteuse à air, d’un micro-ondes et d’un four grille-pain, vous pourrez simplement l’utiliser. La semaine dernière, c’était 200 $ de rabais. Aujourd’hui, c’est toujours le cas ! Vous pouvez l’obtenir pour seulement 299,99 $.

Nous ne savons pas combien de temps dureront ces offres, alors vous feriez mieux de vous dépêcher pour les obtenir. Si vous êtes à la recherche d’une cuisine innovante que vous aimerez à coup sûr, ces offres sont faites pour vous. Cette vente de friteuse à air sur Amazon ne doit pas être manquée. Comptez-vous chanceux, ça continue.

Voici les informations sur le produit pour les deux articles :

Connectivité Wifi : contrôlez la friteuse à air avec l’application ProscenicHome, trouvez votre menu, programmez la cuisson, ajustez et surveillez le processus de cuisson et personnalisez vos propres recettes, ce qui est très facile et pratique à utiliser. Recettes en ligne et personnalisées: l’application ProscenicHome vous propose des dizaines de recettes originales et délicieuses prédéfinies. C’est une aide précieuse pour la personne qui ne sait pas cuisiner un repas. Les recettes vous diront quoi préparer. De plus, vous pouvez personnaliser vos propres recettes et enregistrer le programme correspondant sur l’application. Fonctions combinées : conçues avec trois fonctions combinées – Programme + menu + maintien au chaud, vous pouvez en choisir une, deux ou trois, tout dépend de vos besoins. C’est la fonction unique de la friteuse Proscenic Air, que les autres friteuses de marque n’ont pas encore. Panier antiadhésif et lavable au lave-vaisselle : le panier amovible est en aluminium avec deux couches de revêtements en téflon, ce qui rend le panier antiadhésif et très facile à nettoyer. Les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Cuisson rapide : la friteuse à air adopte une nouvelle technologie – la technologie à air chaud rapide pour cuisiner, la chaleur est transférée à très haute intensité et répartie sur les aliments de tous les côtés et peut pénétrer à travers un épais tas de particules alimentaires.

VESRSATILITÉ DE CUISSON ULTIME】 Galanz 1,2 pi Cu, 1000 W ToastWave dispose de 4 appareils dans un appareil multifonctionnel, micro-ondes, friteuse à air, four à convection, four grille-pain pour une polyvalence de cuisson ultime. Cuisinez plus de vos plats préférés. 【TECHNOLOGIE TOTALFRY 360】 Faites frire à l’air libre avec peu ou pas d’huile pour des plats frits plus sains et croustillants comme le poulet, les crevettes, les ailes et les frites. Le kit de friture à air facile à nettoyer offre une plus grande surface de friture avec une meilleure circulation d’air par rapport aux friteuses à air traditionnelles. TotalFry 360 est une technologie Air Fry améliorée et n’utilise pas de micro-ondes mais utilise les éléments chauffants intégrés. 【VÉRITABLE CONVECTION】 L’air chauffé circule dans tout le four lorsque les aliments tournent à 360 °, cuisant vos aliments plus rapidement et plus uniformément sans points chauds. Vous pouvez même griller et cuire des aliments à la chaleur directe, comme le poisson, le poulet et les produits frais cuits au four. SENSOR COOK & SENSOR REHEAT】 Un capteur d’humidité intégré garantit que vos aliments ne sont jamais sous-cuits ou trop cuits. Pour les plats précuits, le réchauffage par capteur s’arrête automatiquement lorsque les aliments sont chauds et prêts à être consommés. 【TECHNOLOGIE INVERTER BREVETÉE】 Contrairement aux systèmes de chauffage à micro-ondes traditionnels qui s’allument et s’éteignent, l’onduleur crée une chaleur continue, constante et uniforme pour maintenir une température précise pendant le processus de cuisson.

