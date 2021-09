La vente de fruits et légumes dans des contenants en plastique sera interdite en Espagne en 2023, et voici comment cela vous affecte | La vie

in

Très bientôt, la vente de fruits et légumes dans des contenants en plastique prendra fin aussi bien dans les supermarchés que dans les magasins traditionnels de quartier.

De plus en plus de nations s’engagent pour l’environnement, et c’est ensemble que nous devons lutter pour atténuer un changement climatique qui semble inévitable.

Bien qu’elle envisage déjà de recommander que les chargeurs ne soient pas inclus dans la vente d’appareils mobiles pour éviter le gaspillage technologique, maintenant, le gouvernement espagnol veut interdire la vente de fruits et légumes dans des contenants en plastique, d’ici 2023.

C’est l’une des mesures envisagées dans l’arrêté royal sur les emballages et les déchets que le gouvernement finalise et que le ministère de la transition écologique va rendre publique l’information, indique le journal elpaís, via Businessinsider.

Il convient de préciser que cette interdiction des contenants en plastique dans les fruits et légumes ne s’appliquera qu’aux lots de moins de 1,5 kg. Avec cela, estiment-ils, « cela permettra de lutter de la manière la plus efficace contre la surutilisation des contenants ».

Dans tous les cas, les contenants alimentaires en plastique seront hors de l’interdiction risque de détérioration lorsqu’il est vendu en vrac. La liste officielle des produits sera établie par l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Le décret comporte également l’obligation pour les administrations de favoriser l’installation de fontaines d’eau potable dans les espaces publics ainsi que l’obligation de mettre en place des alternatives à la vente de boissons conditionnées et à la distribution de gobelets à usage unique lors de manifestations publiques à partir de 2023.

Cependant, avec cette nouvelle mesure, les détaillants devrait permettre aux clients d’apporter leur propre contenant réutilisable à remplir, bien qu’avant une série de conditions de nettoyage soient établies par les magasins.