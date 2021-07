La vente de Ghost of Tsushima porte le prix à 30 $ dans certains magasins

Par Jessica Reyes

Fantôme de Tsushima, un chef-d’œuvre de Sucker Punch Production, est tombé à seulement 30 $. C’est l’un des prix les plus bas pour le titre PlayStation 4 le plus vendu depuis sa sortie en 2020. Obtenez-le pendant que vous le pouvez, surtout si vous n’êtes pas très intéressé par le Director’s Cut.

Jin Sakai, samouraï et seul survivant du clan Sakai, assume le rôle de “The Ghost” pour défendre l’île de Tsushima contre les Mongols. Il met de côté son honneur de samouraï pour perturber sournoisement les activités mongoles et libérer les villages d’otages en utilisant la furtivité et la ruse. Sakai fait équipe avec de nouveaux amis de longue date pour défendre sa patrie et sauver ses compagnons samouraïs dans ce conte de guerre.

Donc, si vous faites partie des 50 pour cent d’utilisateurs de PlayStation 4 qui n’ont pas joué à Ghost of Tsushima, voici la liste des offres. Accrochez cette vente maintenant avant qu’elle ne soit épuisée :

Ghost of Tsushima divertit les joueurs avec environ 50 heures de jeu pour un jeu à 100% – et c’est juste par vous-même. Depuis sa sortie initiale, Sucker Punch a développé un mode en ligne qui ajoute des missions d’histoire en coopération et un mode de survie. Tout cela est également livré avec un patch gratuit. Certains ont dit que tout le contenu valait son prix total de 40 $, vous ne pouvez donc qu’imaginer que 30 $ sembleraient être une offre très sexy.

The Ghost of Tsushima Director’s Cut sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 20 août 2021. En plus d’un boost graphique, les joueurs pourront explorer une extension Director’s Cut uniquement : Iki Island. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, c’est maintenant votre chance de découvrir ce concurrent GOTY. En fait, si vous voulez être un déviant et ajouter encore plus de jeux à un carnet de commandes croissant, accédez au flux Jelly Deals en ligne sur notre site Web ou sur Twitter.

