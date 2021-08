La vente de jeux Xbox Ultimate se termine aujourd’hui – dépêchez-vous d’économiser jusqu’à 80%

C’est le dernier jour de la vente de jeux Xbox Ultimate, ce qui signifie que vous n’avez que quelques heures pour faire des économies sur tout, des dernières versions à succès aux incontournables de la collection. Nous constatons d’importantes remises (atteignant plus de 80 % dans certains cas) sur une gamme de titres dans les offres Xbox d’aujourd’hui, mais ces offres seront finir à minuit ce soir si prêt que la file d’attente de téléchargement.

Nos meilleurs choix incluent le prix record de Mass Effect Legendary Edition, une version de mars que nous n’avons pas vue s’écarter de son PDSF de lancement avant la vente de jeux Xbox Ultimate. Microsoft a réduit de 25 % le coût ici, une remise de 15 $ nous laissant avec un prix de vente de 44,99 $ (contre 59,99 $).

Cependant, si vous magasinez un peu moins cher, vous trouverez également Hitman 3 Deluxe disponible pour 39,99 $ (au lieu de 79,99 $). Nous voyons rarement même l’édition standard atteindre cette gamme de prix, sans parler de tout ce contenu Deluxe supplémentaire, c’est donc certainement une pour ceux qui ont résisté à l’agent 47.

Avec des prix aussi bas que 8,99 $, il y a beaucoup d’offres Xbox d’aujourd’hui pour tous les budgets. Vous trouverez nos meilleurs choix juste en dessous, mais ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis peuvent également consulter d’autres offres de jeux Xbox plus bas sur la page.

Meilleures offres de jeu la vente Xbox Ultimate

Chiens de garde : Légion : $59.99 19,79 $ chez Microsoft

Économisez 40 $ – Nous avons vu Watch Dogs: Legion descendre un peu plus fréquemment en dessous de 20 $ ces dernières semaines, mais pour le moment, Microsoft a le meilleur prix sur cette copie numérique. C’est un peu plus vieux que les autres meilleurs choix, mais si vous cherchez à stocker votre collection, cela en vaut la peine à ce prix.Voir l’offre

Hitman 3 Édition Deluxe : 79,99 $ 39,99 $ chez Microsoft

Économisez 40 $ – Hitman 3 n’est sorti que plus tôt cette année, et depuis lors, nous l’avons rarement vu descendre en dessous de 49,99 $. La dernière vente de Microsoft peut vous renvoyer chez vous avec une édition de luxe comprenant des contrats d’escalade de luxe qui offrent chacun une arme et une combinaison uniques, ainsi que des cosmétiques, une bande-son et des commentaires supplémentaires pour seulement 39,99 $.Voir l’offre

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops : $59.99 29,99 $ chez Microsoft

Économisez 30 $ – À 50% de réduction, ceux qui n’ont pas eu la chance de se plonger dans le dernier Call of Duty ont une très bonne opportunité cette semaine. Microsoft a Black Ops Cold War à 29,99 $ en ce moment, un excellent prix à saisir avant la prochaine sortie du jeu.View Deal

Édition légendaire de Mass Effect : $59.99 44,99 $ chez Microsoft

Économisez 15 $ – Mass Effect Legendary Edition est désormais à son prix le plus bas jamais enregistré chez Microsoft, tombant à 44,99 $ pour la première fois. Cela signifie que c’est le moment idéal pour vous lancer, que vous soyez un nouveau venu ou un vétéran de la série.View Deal

Plus d’offres Xbox

Plus des meilleures offres de jeux Xbox bon marché d’aujourd’hui

Si vous n’avez pas encore récupéré de console, nous vous montrons exactement où acheter la Xbox Series X, mais si vous êtes déjà l’un des chanceux avec un appareil de nouvelle génération, nous rassemblons également toutes les dernières Xbox le contrôleur est à gagner. Les joueurs sur PC peuvent également trouver une gamme d’offres de jeux bon marché disponibles dès maintenant. Nous vous proposons également toutes les meilleures offres Xbox Game Pass Ultimate.