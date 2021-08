La vente de la fête du travail BioLite offre 20% de réduction sur tous les produits sur l’ensemble du site

Du 27 août au 6 septembre, BioLite organise une vente pour la fête du Travail avec 20% de rabais sur tous les produits. L’entreprise vend des produits tels que la lanterne portable AlpenGlow et son FirePit+ portable.

Voici quelques exemples.

Cette série de lanternes LED portables et rechargeables fournit un éclairage ambiant et basé sur les tâches, ainsi qu’un accéléromètre interne permettant aux utilisateurs de changer de mode d’éclairage en secouant le poignet. Ces lanternes sont idéales pour l’éclairage de la cour, le camping et les voyages avec des fonctionnalités amusantes telles que les modes d’éclairage Candle Flicker et Fireworks. 47,96 $ US 59,95 $ US

Historiquement, un des meilleurs vendeurs pendant les périodes de soldes, le FirePit portable bien-aimé et sans fumée est à nouveau en vente. Avec la capacité de brûler à la fois du bois et du charbon de bois, ce FirePit sert également de gril et d’unité de feu portable. Chargez votre téléphone portable avec la batterie intégrée de 12 800 mAh. 199,96 $ US 249,95 $ US

Transformez le feu en électricité avec ce poêle. La technologie de combustion brevetée crée un vortex de flammes sans fumée pour un feu de camp portable qui peut cuire vos repas et charger votre équipement, le tout en même temps. Laissez les bonbonnes de gaz derrière vous et libérez le potentiel des bâtons et des brindilles qui vous entourent. 119,96 $ US 149,95 $ US