La vente de la participation de Numaligarh au gouvernement d’Assam améliorera la liquidité du pétrole : Moody’s Investors Service

Moody’s Investors Service a déclaré mercredi que Oil India (OIL) transférait une participation de 4,9% dans la raffinerie de Numaligarh au gouvernement de l’Assam pour Rs 786,4 crore est un crédit positif pour la société et améliorera sa liquidité et sa flexibilité financière. Le produit de la vente de la participation a été utilisé pour rembourser partiellement la dette à court terme contractée pour acquérir une participation supplémentaire dans la raffinerie en mars 2021, a noté l’agence.

La société, en mars, avait acquis une participation de 54,2% dans la raffinerie de Numaligarh auprès de Bharat Petroleum Corporation (BPCL) pour Rs 8 676 crore. Sur ce montant, environ 10,5% du capital – d’une valeur d’environ 1 690 crores de roupies – a été acquis au nom du gouvernement d’Assam, étant entendu que l’État rachèterait ces actions dans le cadre de l’exercice en cours. Y compris la vente actuelle, OIL a déjà transféré environ 8,01 % du capital de la raffinerie au gouvernement de l’État, et Moody’s s’attend à ce que l’entreprise cède le solde au cours des prochains mois pour Rs 400 crore.

L’agence de notation, en mars, avait abaissé l’évaluation de crédit de référence d’OIL à “Ba1” au lieu de “Baa3”, s’attendant à ce que les emprunts pour financer l’acquisition de la participation de Numaligarh exercent une pression supplémentaire sur les mesures de crédit de la société. Moody’s avait toutefois confirmé les notations d’émetteur « Baa3 » et les notations d’obligations non garanties senior de la société. La vente de la participation de la raffinerie faisait partie du plan de désinvestissement de BPCL.

Les paramètres de crédit d’OIL étaient déjà en difficulté en raison des bas prix du pétrole et du gaz tout au long de 2020. Au 31 mars, la société avait une dette de 4 300 crores de Rs arrivant à échéance au cours des 12 prochains mois, dont elle a déjà remboursé 3 170 crores de Rs jusqu’à présent.

Le produit de la vente de Rs 1 300 crore reçu des ventes de participations dans la raffinerie au gouvernement de l’État a été utilisé pour le remboursement de la dette, a noté Moody’s.

