La vente de la saison cinq de Sunset tombe très bientôt, voici ce que nous savons

La saison quatre de Selling Sunset nous a donné une quantité insensée de drames qui nous ont tous nourris et maintenant Netflix a déjà confirmé que la saison cinq est en cours! Quel temps pour vivre. L’agent immobilier de Selling Sunset, Mary Fitzgerald, a participé au talk-show de Lorraine Kelly sur ITV pour parler de tout ce qui se passait dans Selling Sunset, y compris la saison cinq à venir. Donc, au cas où vous l’auriez manqué, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison cinq, y compris la date de sortie très proche, le casting et quelques spoilers sur ce à quoi s’attendre.

La cinquième saison de Selling Sunset sortira plus tôt que vous ne le pensez

Mary Fitzgerald a annoncé que la saison cinq allait tomber plus tôt que prévu. Nous parlons du printemps 2022. S’adressant à Lorraine plus tôt cette semaine, Mary a déclaré: «Nous avons la saison cinq qui sortira probablement en mars. Nous avons fini de filmer. Nous avons quelques reprises à notre retour mais, pour la plupart, le tournage de la saison cinq est terminé et ce sera très bon. Ça va être gros. »

Tout cela se passe en plus du nouveau spin-off de Netflix Selling Sunset, Selling Tampa, qui sortira le 15 décembre 2021.

On s’attend à ce que l’ensemble du casting soit de retour pour la saison cinq

Partant du fait que personne ne part dans la saison quatre, nous pouvons nous attendre à voir tout le casting revenir pour la saison cinq. Cela signifie donc que Jason et Brett Oppenheim, Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Heather Ray Young, Maya Vander, Davina Potraz, Amanza Smith, Vanessa Villela et Emma Hernan reviennent tous.

La probabilité que le casting revienne signifie que nous verrons probablement aussi les maris. Attendez-vous donc à voir Romain Bonnet, Christian Richard et Tarek El Moussa. Aucun nouveau membre de la distribution n’a encore été révélé, il n’est donc pas certain que nous verrons de nouveaux visages dans la saison cinq de Selling Sunset.

La saison cinq semble méga dramatique et chaotique jusqu’à présent

Nous n’avons donc pas encore de bande-annonce officielle, mais nous avons obtenu un petit extrait à la fin de la saison quatre et mon garçon, oh mon garçon, ça a l’air désordonné. Nous verrons probablement le drame entre Christine et Mary prendre de l’ampleur, ce qui signifie que les employés du bureau ne feront que se diviser davantage. De plus, nous apprenons comment Chrishell et Jason démarrent leur relation. Dans le teaser de la saison cinq, nous voyons Chrishell dire « Nous ne faisons rien de criminel », puis cela passe à elle et Jason en train de s’embrasser. Nous sommes déjà obsédés.

