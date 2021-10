La vente de l’iPad Pro M1 prend 200 $ à un nouveau plus bas historique d’Amazon

Toutes les offres d’aujourd’hui sont maintenant prêtes à être prises et mises en vedette par un nouveau plus bas historique sur l’iPad Pro 12,9 pouces M1 d’Apple. C’est à côté 295 $ des remises de précommande sur les nouveaux MacBook Pros M1 Pro/Max et une vente Apple Black Friday anticipée chez Best Buy. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’iPad Pro 12,9 pouces M1 d’Apple est maintenant en vente à 200 $ de rabais

Amazon propose désormais le nouvel iPad Pro 12,9 pouces M1 Wi-Fi 256 Go d’Apple pour 999 $ en gris sidéral. Offrant un nouveau plus bas historique à 200 $ sur le taux en vigueur, l’offre d’aujourd’hui réduit de 100 $ notre mention précédente pour marquer le meilleur prix à ce jour chez Amazon, ou tout autre détaillant d’ailleurs.

Le dernier iPad Pro d’Apple offre l’expérience la plus convaincante à ce jour d’iPadOS avec une longue liste de fonctionnalités notables mises en évidence par un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. L’iPad, bien sûr, est alimenté par une puce M1 soutenue par la connectivité Thunderbolt, le Wi-Fi 6, la prise en charge d’Apple Pencil et Face ID. Plongez dans notre examen pratique.

Précommandez les nouveaux MacBook Pros M1 Pro/Max à 295 $ de rabais

Hier, Apple a officiellement annoncé les dernières versions des MacBook Pro équipés des toutes nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. Désormais, les remises de précommande pour ces appareils sont déjà en vigueur. Avec jusqu’à 295 $ de rabais une série de configurations différentes sur les dernières machines d’Apple chez Expercom, vous pouvez sécuriser votre commande à l’avance.

En tête d’affiche des nouvelles machines M1 Pro/Max se trouve la dernière version phare sous la forme du MacBook Pro 16 pouces. Complètement rafraîchi pour accompagner les nouvelles puces, les raffinements se retrouvent dans l’aspect à peu près quotidien de la nouvelle première. Vous regardez le nouvel écran Liquid Retina XDR de 16 pouces avec 1600 nits de luminosité maximale pour offrir une expérience visuelle brillante tout en exécutant le dernier Apple Silicon. Avec un choix de puce M1 Pro ou M1 Max, il existe une sélection polyvalente d’E/S qui reposent toutes dans un format de portable repensé. Sans parler du retour de MagSafe ! Vous pouvez obtenir un aperçu complet de la nouvelle version qui devrait commencer à être expédiée la semaine prochaine, ou consultez toutes les offres ici.

Best Buy lance une vente Apple Black Friday anticipée

Après avoir annoncé ses plans de magasinage des Fêtes la semaine dernière, Best Buy lance maintenant une vente anticipée du Black Friday. Offrant les meilleures remises de l’année, tout dans la vente d’aujourd’hui est également soutenu par la nouvelle garantie de prix Black Friday pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix pendant le reste de l’année.

Notre premier choix est de regrouper l’Apple HomePod mini avec une bande lumineuse Nanoleaf HomeKit à 150 $. Vous permettant d’économiser 24 $ sur le tarif en vigueur sur ces deux produits, ce forfait offre une remise rare sur les deux articles et correspond au meilleur rapport qualité-prix que nous ayons vu à ce jour.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blancs ou noirs, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Ajoutez la bande lumineuse fournie et vous pourrez démarrer votre maison intelligente Thread et HomeKit.

