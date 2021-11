La vente de l’iPhone 12 prend 154 $ aux côtés du Mac mini à partir de 650 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles, avec en tête d’affiche une vente reconditionnée certifiée qui a fait chuter l’iPhone 12 à 645 $. C’est à côté 149 $ de rabais les derniers écouteurs M1 Mac mini et Beats de 50 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La dernière vente de reconditionnement de Woot comprend l’iPhone 12 et plus

Woot propose une remise sur une sélection d’iPhones reconditionnés certifiés à partir de 100 $. Marquant une baisse de prix rare et l’inclusion la plus notable dans la vente, vous pouvez maintenant marquer l’iPhone 12 débloqué pour 645 $ en quatre styles. Vendu à l’origine pour 799 $, vous bénéficiez de l’une des premières remises remises à neuf que nous ayons vues et du meilleur rapport qualité-prix que nous ayons jamais vu.

Même avec le dévoilement du nouvel iPhone 13 plus tôt ce mois-ci, ceux qui n’ont pas besoin de la dernière génération peuvent profiter d’économies notables en optant pour le combiné Apple de la génération précédente. Arborant un design carré classique, l’iPhone 12 arrive avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, une connectivité 5G et un processeur A14 Bionic. De plus, à l’arrière, vous voyez une matrice à double caméra capable de prendre les meilleures photos à partir d’un smartphone sur le marché. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le dernier Mac mini M1 d’Apple maintenant à 149 $ de rabais

Amazon propose désormais le dernier Mac mini M1 d’Apple à partir de 650 $ pour le modèle d’entrée de gamme de 256 Go. Cependant, le véritable point fort réside dans l’offre élevée de 512 Go, qui tombe à 750 $. En baisse par rapport au taux habituel de 899 $, vous envisagez des économies de 149 $, l’offre d’aujourd’hui se situant à moins de 1 $ du meilleur prix jusqu’à présent au cours de la seconde moitié de l’année.

Un moyen remarquable d’apporter la puce M1 d’Apple sur le bureau, son dernier Mac mini fournit non seulement une solution discrète pour équiper le poste de travail, mais vous offre également la flexibilité supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran. Malgré son faible encombrement, vous bénéficiez de la même puissance que le reste de la gamme M1 d’origine avec jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM pour équilibrer la paire de ports Thunderbolt. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Économisez sur les écouteurs et écouteurs Beats à partir de 50 $

Amazon poursuit toutes les premières économies du Black Friday que nous avons vues jusqu’à présent sur la dernière collection d’écouteurs et d’écouteurs Beats d’Apple aujourd’hui, à partir de 50 $. Notre premier choix est le Powerbeats Pro pour 150 $, disponible en plusieurs coloris, marquant un retour au plus bas historique pour la première fois en plus de trois mois. En baisse par rapport au prix habituel allant jusqu’à 250 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser jusqu’à 100 $ et est de 10 $ sous notre mention précédente.

Centré autour d’une conception entièrement sans fil, les Powerbeats Pro offrent jusqu’à 24 heures de lecture et un facteur de forme prêt pour l’entraînement. Grâce à la puce H1 d’Apple, vous pourrez profiter de fonctionnalités telles que Hey Siri, un couplage rapide, une portée plus longue, etc. Obtenez tous les détails dans notre examen pratique.

