La vente de l’iPhone 12 prend jusqu’à 449 $ de réduction avec les combinés iPhone 11

Nous sommes maintenant à mi-chemin de la semaine de travail avec une collection des meilleures remises titrées par jusqu’à 449 $ de rabais Modèles d’iPhone 12 et 11 en vente chez Woot. C’est à côté d’une excellente chance d’entrer sur MagSafe avec le chargeur officiel d’Apple à 28 $ et le Smart Keyboard Folio pour iPad Pro 12,9 pouces à 121 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Jusqu’à 449 $ sur la vente des iPhone 12 et 11 en ligne

Woot propose désormais une sélection d’appareils Apple iPhone 12 débloqués et remis à neuf certifiés en plus des combinés iPhone 11 de la génération précédente avec jusqu’à 449 $ en économies. En tête d’affiche de toutes les baisses de prix, l’iPhone 12 Pro 128 Go pour 940 $. Récupérant généralement 999 $, vous recherchez une correspondance de notre mention précédente pour le plus bas historique et une chance rare de marquer la version la plus récente avec une remise.

En tant que dernier combiné d’Apple, l’iPhone 12 Pro arrive avec un design rafraîchi qui rappelle les modèles de la génération précédente grâce à un facteur de forme carré. Tout est centré autour de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui est alimenté par le processeur A14 Bionic et soutenu par 128 Go de stockage intégré. Quel que soit le coloris parmi lesquels vous choisissez, il y a le verre Ceramic Shield pour une durabilité accrue, qui complète l’ensemble avec Face ID et un réseau de caméras à 3 capteurs autour du dos. Même avec un nouveau combiné qui devrait être annoncé le mois prochain, c’est maintenant une excellente occasion d’économiser à l’avance.

C’est maintenant l’occasion d’essayer MagSafe avec le chargeur officiel d’Apple

Woot propose désormais le chargeur MagSafe officiel d’Apple pour 28 $. En baisse de 39 $, vous recherchez le meilleur prix à ce jour, qui est de 1 $ en dessous de notre mention précédente. MagSafe a été lancé l’automne dernier comme étant sans doute la caractéristique la plus déterminante des appareils de la série iPhone 12, avec la possibilité de recharger votre combiné à 15 W sans avoir à brancher de câble. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre smartphone, il offre tous les avantages d’un câble sans l’inconvénient d’être attaché au chargeur.

Apple Smart Keyboard Folio baisse de prix pour la première fois cette année

Amazon propose désormais l’Apple Smart Keyboard Folio pour iPad Pro 12,9 pouces à 121 $. Récupérant généralement 199 $, vous envisagez des économies de 78 $ alors que l’offre d’aujourd’hui diminue pour faire la première remise notable de l’année et le deuxième meilleur prix à ce jour qui se situe à moins de 1 $ du plus bas.

Élevez votre iPad Pro pour vous aider à faire face au travail scolaire ce semestre d’automne et plus encore, le Smart Keyboard Folio d’Apple fournit des touches physiques pour améliorer votre expérience de frappe. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre appareil, l’étui utilise un connecteur intelligent intégré pour que vous n’ayez pas à vous soucier de la charge, ainsi qu’un design folio pour garder les choses couvertes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Apprenez-en plus dans notre examen pratique du modèle de la génération précédente.

