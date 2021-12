La vente de maisons augmente de 22,2% et marque son meilleur mois d’octobre en 14 ans

13/12/2021

Le à 09:24 CET

PE

La vente de ménages a grimpé en flèche de 22,2 % en octobre dernier par rapport au même mois de 2020, pour y ajouter 46.242 opérations, son chiffre le plus élevé ce mois-ci depuis 2007, comme le rapporte ce lundi l’Institut national de la statistique (INE).

Avec l’avance interannuelle d’octobre, la vente de maisons en chaîne huit mois consécutifs de taux positifs après les hausses de 32,4% et 65,9% enregistrées en mars et avril, respectivement, de 107,6% en mai, de 73,5% en juin, de 53,5% en juillet, de 57,9% % en août et 40,6% en septembre.

La hausse annuelle des ventes de logements en octobre s’explique par la augmentation des opérations sur les maisons neuves, qui progresse de 21,6 %, à 9 344 opérations, ainsi que l’augmentation des ventes d’appartements d’occasion de 22,4 %, pour ajouter 36 898 transactions. Dans le cas des maisons neuves, le chiffre d’octobre était le plus bas depuis mai, tandis que la vente de maisons d’occasion en octobre était la plus basse depuis avril.

91,5% des logements transmis par vente au dixième mois de l’année étaient des logements libres et 8,5% étaient protégés. La vente de logements libres a progressé de 22,3 % sur un an en octobre, à 42 325 opérations, tandis que celle de logements protégés a augmenté de 21,3 %, ajoutant un total de 3 917 opérations.

En termes mensuels (octobre à septembre), les ventes de logements ont diminué de 13,4%, sa plus forte baisse en octobre depuis au moins cinq ans.

Au cours des dix premiers mois de l’année, la vente de maisons accumule un 35,9% de rebond, avec des augmentations de 39,3 % pour les opérations de logements neufs et de 35,1 % pour les logements d’occasion.

L’Andalousie, en tête

En octobre dernier, le nombre le plus élevé de ventes de logements pour 100 000 habitants a été enregistré dans la Communauté de Valence (175), La Rioja (163) et la Cantabrie (156).

En valeurs absolues, l’Andalousie était la région qui a réalisé le plus d’opérations de logement au cours du dixième mois de l’année, avec 9 550 achats, suivi de la Catalogne (7 159), de la Communauté de Valence (7 006) et de Madrid (6 300). En octobre, seules deux communautés autonomes ont réduit le nombre de ventes de logements par rapport au même mois en 2020 : le Pays basque (-6,1%) et les Asturies (-0,9%).

Dans l’autre Quinze communautés ont enregistré des promotions d’année en année. Les augmentations les plus importantes se sont produites dans les îles Baléares (+ 57,7 %), la Cantabrie (+ 41,2 %), La Rioja (+ 41,1 %) et la Communauté valencienne (+ 32,7 %), tandis que les plus faibles correspondaient à la Navarre (+ 2,4 %) et Estrémadure (+7,8%).

Augmentation des exploitations transférées

Les biens transmis dans les registres fonciers, issus d’actes publics passés antérieurement, ont atteint 167 791 en octobre, soit 5,9% de plus qu’au même mois de 2020.

À vendreet transmis 16,8 % de fermes en plus qu’un an plus tôt, alors que celles transmises par don diminuaient de 3,2 % par an ; celles transmises par succession ont diminué de 2,9 % et les opérations de swap ont augmenté de 1,9 %.

86,3 % des ventes en octobre correspondaient à des propriétés urbaines, qui comprenaient des maisons, et 13,7 % à des propriétés rustiques. Les ventes de propriétés urbaines ont augmenté de 19,4% sur un an, tandis que celles de propriétés rustiques ont augmenté de 2,8% par rapport à octobre 2020, pour ajouter 12 497 opérations.