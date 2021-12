La vente de Maya Vander de Sunset a le cœur brisé alors qu’elle révèle la naissance d’un troisième bébé

Maya a annoncé la nouvelle difficile sur les réseaux sociaux (Photo : Netflix)

La star de la vente Sunset, Maya Vander, a partagé la nouvelle déchirante de sa mort-née après avoir précédemment confirmé qu’elle attendait son troisième enfant.

La favorite de la téléréalité, 38 ans, a parlé publiquement de ses grossesses au cours des quatre séries du programme jusqu’à présent et a confirmé sa troisième grossesse au cours de la saison quatre.

Mais vendredi, elle a eu des nouvelles dévastatrices à annoncer aux fans, après avoir confirmé qu’elle avait vécu une mortinaissance.

Publiant une photo sur Instagram d’une boîte à souvenirs, ajoutant le nom qu’elle et son mari avaient décidé pour leur bébé.

Elle a écrit: «Hier a été le jour le plus difficile de ma vie. J’ai eu un enfant mort à 38 semaines.

«J’en ai toujours entendu parler mais je n’ai jamais imaginé que je ferais partie des statistiques. Au lieu d’accoucher, je rentre chez moi avec une boîte à souvenirs… Je ne souhaite cela à personne.

« Ce qui était un examen hebdomadaire régulier s’est transformé en un cauchemar dont je n’aurais jamais imaginé qu’il m’arriverait.

« Étant donné que je partage mes grossesses dans l’émission, je savais que je devrais publier à ce sujet et éviter la question « quelle est votre date d’accouchement ».

Elle a ajouté: « Vous serez toujours dans notre cœur Mason Miller. »

Sands UK charité

Sands UK est une organisation caritative de mortinatalité et de mort néonatale, qui s’efforce de réduire le nombre de bébés qui meurent et de garantir que les personnes touchées par la perte d’un bébé reçoivent les meilleurs soins possibles aussi longtemps qu’elles en ont besoin.

L’organisme de bienfaisance vise à mieux comprendre les causes des décès de bébés et travaille avec les gouvernements et d’autres organisations pour sensibiliser aux problèmes entourant la perte de bébé.

Sands fournit un soutien au deuil aux niveaux local et national.

Veuillez visiter le site Web de Sands UK pour plus d’informations et les coordonnées.



PLUS : Vendre Tampa remet la propriété porno dans la franchise Sunset et livre le drame



PLUS : People’s Choice Awards 2021 : Chrishell Stause de Selling Sunset dévoile la transformation des cheveux alors qu’elle mène le tapis rouge étoilé





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();