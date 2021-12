La vente de Noël Indie World de Nintendo est en direct, jusqu’à 75 % de réduction sur certains des meilleurs jeux indépendants (Amérique du Nord)

Image : Nintendo

Nintendo of America a lancé une vente comprenant 30 titres indépendants, y compris des remises sur des chéris critiques comme Hades, Oxenfree, Streets of Rage 4 et bien d’autres.

La vente se termine le 31 décembre à 23 h 59, heure du Pacifique, vous avez donc le temps de parcourir les titres disponibles et de décider comment dépenser les chèques-cadeaux de vacances que vous pourriez ou non recevoir dans les prochains jours.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des jeux disponibles ainsi que le prix réduit. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour organiser par ordre alphabétique ou par prix, puis cliquez sur le titre du jeu pour en savoir plus sur l’un des jeux via nos critiques.

Il existe divers autres jeux en vente, bien que techniquement ne fassent pas partie de cette «vente de vacances du monde indépendant» – des jeux brillants comme Florence, Donut County, Gorogoa et What Remains of Edith Finch en vente dans le cadre de l’apparemment séparé (mais évidemment similaire) ‘Annapurna Interactive Indie World Holiday Sale’ spécifique à l’éditeur, par exemple. La vente de l’Annapurna se termine à la même heure, à 23 h 59, heure du Pacifique, le 31 décembre.

Consultez la page des ventes de Nintendo pour une liste complète de toutes les ventes qu’ils ont réalisées pendant les vacances.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous choisirez l’un des jeux ci-dessus.

