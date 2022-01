La vente de Philippe Coutinho à Barcelone a conduit à des signatures clés à Liverpool, Virgil van Dijk et Alisson, et est une autre raison pour laquelle les fidèles d’Anfield adorent le magicien des transferts Michael Edwards

Liverpool est devenu l’un des meilleurs clubs du monde depuis la prise de fonction de Jurgen Klopp en 2015, mais le travail d’un héros de club passe souvent inaperçu.

Michael Edwards, qui dirige le recrutement du club, a été une révélation pour les Reds non seulement en faisant venir des joueurs clés, mais aussi en vendant des stars pour d’énormes profits.

Edwards a fait partie intégrante des progrès de Liverpool et nous manquera à son départ en 2022

Edwards était également une figure clé lorsque Klopp a signé un nouvel accord au club

Depuis son arrivée en 2011, Edwards a mené la superbe politique de transfert du club qui a directement conduit à leurs succès en Premier League et en Ligue des champions.

Les fidèles d’Anfield seront sans aucun doute ravis qu’il ait annoncé sa démission à la fin de la campagne en cours.

Son directeur sportif adjoint Julian Ward assumera les fonctions d’Edwards à la fin de la saison et on peut dire qu’il a d’énormes chaussures à remplir.

Néanmoins, Edwards pourrait bien offrir à Liverpool un dernier cadeau d’adieu ce mois-ci, si vous le regardez d’une certaine manière, alors que Philippe Coutinho se prépare à déménager à Aston Villa en prêt.

La vente de Coutinho s’est en fait avérée être un coup de maître de Liverpool

Bienvenue Philippe Coutinho ! ?? Aston Villa et le FC Barcelone ont convenu que Philippe Coutinho passerait le reste de la saison en prêt à Villa Park. ?? – Aston Villa (@AVFCOfficial) 7 janvier 2022

Coutinho a scellé une décision surprise à Villa de retrouver son ancien coéquipier Steven Gerrard dans une affaire remarquable pour le club des Midlands.

Avec son déménagement de rêve à Barcelone se transformant en cauchemar, le déménagement de Coutinho pourrait finir par profiter à Liverpool dans plus qu’un sens financier maintenant qu’il est de retour en Premier League, et Aston Villa face à des matchs contre les rivaux du titre des Reds.

Les dieux du football travaillent de manière mystérieuse et, qui sait, il pourrait jouer un rôle important dans la réduction des espoirs de titre de Manchester City ou de Chelsea avant la fin de la saison en mai, bien que les dirigeants en fuite de Pep Guardiola semblent imparables pour le moment.

Edwards a fait des affaires remarquables, mais la vente de 143 millions de livres sterling de Coutinho à Barcelone pourrait être sa meilleure.

Signé pour seulement 8,5 millions de livres sterling de l’Inter en 2013, le Brésilien a été absolument brillant au cours de ses cinq années à Anfield – bien qu’il n’ait ramassé aucune argenterie.

Liverpool était réticent à le vendre à l’époque, mais les fans sauront maintenant que le transfert était un envoi de Dieu, car les énormes bénéfices de sa vente ont finalement vu arriver deux joueurs qui ont contribué à leur récent succès.

Quelle signature Van Dijk s’est avérée être

Virgil van Dijk a été acquis à Southampton pour 75 millions de livres sterling et il a transformé la défense des Reds avec effet immédiat, renforçant ce qui était le point faible de l’équipe d’une manière parfaitement rapide.

Allison a également été amenée dans la fenêtre suivante cet été pour remplacer Loris Karius et – bien qu’il ait eu ses moments – le Brésilien ne s’était guère trompé depuis son arrivée de Rome pour 66 millions de livres sterling.

Les deux frais signalés pour Van Dijk et Alisson s’élèvent à 142 millions de livres sterling – à peine un million de moins que le montant total des frais que Barcelone a payés pour Coutinho.

Cela démontre à quel point la vente s’est avérée incroyable, mais ce n’est qu’une des dizaines d’offres exceptionnelles qu’Edwards a supervisées.

Ces derniers temps, Liverpool a vendu des joueurs marginaux qui ont à peine une idée de l’action de la première équipe pour des sommes énormes – et les gens se demandent souvent comment le club a réussi à s’en sortir.

Alisson a été fantastique au cours de ses trois ans et demi à Liverpool

Rhian Brewster a été vendu à Sheffield United en 2020 pour un montant énorme de 23,5 millions de livres sterling – un record de club pour les Blades – bien qu’il n’ait fait que quatre apparitions pour Liverpool.

Bournemouth a également décroché un contrat de quatre ans avec Jordon Ibe pour un record de club de 15 millions de livres sterling en 2016, avant de débourser 19 livres sterling pour signer l’as des Reds Dominic Solanke trois ans plus tard.

Les Reds ont également fouetté le gardien gallois Danny Ward à Leicester pour 12,5 millions de livres sterling en 2018, après avoir dépensé seulement 100 000 livres sterling pour le faire venir de Wrexham en 2012.

Plus récemment, le gardien peu connu de l’académie Kamil Grabara a été vendu au FC Copenhague en 2021 pour 3 millions de livres sterling, après avoir rejoint Liverpool pour 250 000 livres sterling du club polonais Ruch Chorzow en 2016.

Ki-Jana Hoever était un autre grand déménageur. Les Reds ont signé le jeune défenseur néerlandais de l’Ajax pour seulement 90 000 £ en 2018, puis ont conclu un accord pour le vendre aux Wolves pour 13,5 millions de livres sterling en 2020.

Brewster a été fouetté pour 23,5 millions de livres sterling

La flagellation du bois mort a accumulé d’énormes sommes d’argent pour le club et Edwards est presque le seul responsable de leurs profits lucratifs.

Il y a une raison pour laquelle le Real Madrid serait maintenant en train de renifler pour amener le joueur de 41 ans au Bernabeu.

L’entreprise intelligente d’Edwards est l’une des raisons pour lesquelles Liverpool a fait un certain pas en avant avec Man City ces dernières années.

Klopp désespère que son adjoint Ward surveille de près alors qu’il se prépare à prendre le poste.

