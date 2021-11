La vente de remise à neuf d’AirPods Pro prend 99 $ pour 1 jour seulement, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont à gagner, avec une remise d’un jour sur la remise à neuf des AirPods Pro à 150 $ ouvrir la voie. C’est à côté 149 $ de rabais le M1 Mac mini et ces moniteurs Samsung Smart AirPlay 2 de 230 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Obtenez une remise d’un jour sur la remise à neuf des AirPods Pro à 150 $

Woot propose actuellement les AirPods Pro d’Apple dans un état remis à neuf de catégorie A pour 150 $. Atteignant normalement 249 $, vous recherchez probablement le meilleur prix de la saison des vacances dans toutes les conditions à 99 $ et bien en deçà de la mention précédente. À l’heure actuelle, le meilleur prix du Black Friday que nous nous attendons à voir est de 159 $ en tant que porte-porte qui se vendra certainement tout de suite.

L’aspect le plus convaincant des AirPods Pro est sans doute la suppression active du bruit, qui s’associe à l’un des meilleurs modes de transparence du marché pour offrir une expérience d’écoute attrayante. C’est aux côtés de nouveaux ajouts comme Spatial Audio et la prise en charge de Dolby Atmos qui ont été lancés plus tôt cet été en plus d’autres nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte. Sans parler d’autres avantages comme le support Hey Siri, la résistance à l’eau IPX4 et une autonomie de 24 heures. Ces AirPod incluent une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Obtenez 149 $ de rabais sur le dernier Mac mini M1 d’Apple

Amazon propose désormais le dernier Mac mini M1 d’Apple à partir de 600 $ pour le modèle d’entrée de gamme de 256 Go. Bien que le véritable point fort soit l’offre élevée de 512 Go, qui tombe à 750 $. En baisse par rapport au taux en vigueur habituel de 899 $, vous envisagez des économies de 149 $ avec l’offre d’aujourd’hui se situant à moins de 1 $ du meilleur prix jusqu’à présent dans la seconde moitié de l’année.

Un moyen remarquable d’apporter la puce M1 d’Apple sur le bureau, son dernier Mac mini fournit non seulement une solution discrète pour équiper le poste de travail, mais vous offre également la flexibilité supplémentaire de pouvoir choisir votre propre écran. Malgré son faible encombrement, vous bénéficiez de la même puissance que le reste de la gamme M1 avec jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM pour équilibrer la paire de ports Thunderbolt. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Les moniteurs intelligents de Samsung avec AirPlay 2 en vente à partir de 230 $

Amazon propose actuellement une sélection de nouveaux moniteurs intelligents de Samsung avec le modèle 4K M7 de 32 pouces à 354 $. Alors que vous paieriez normalement 450 $, l’offre d’aujourd’hui représente 21% d’économies tout en marquant l’un des meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour à 46 $ sous notre mention précédente. Vous pouvez également économiser sur le moniteur intelligent M7 de 43 pouces, qui tombe à 450 $, en baisse par rapport à son prix habituel de 600 $.

Dans les deux cas, les nouveaux moniteurs intelligents M7 de Samsung sont dotés d’un panneau 4K, d’un port USB-C PD de 65 W, d’une paire d’entrées HDMI, etc. Mais là où l’affichage unique se démarque de la concurrence, c’est avec des fonctionnalités intelligentes intégrées, notamment la prise en charge d’AirPlay 2, un accès natif à Netflix, Disney+, Hulu, Apple TV+, YouTube et d’autres séries, ainsi qu’un mode d’image adaptative pour régler la luminosité tout au long le jour. Vous pouvez voir de plus près dans notre couverture de lancement.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Premières impressions du gameplay de Battlefield 2042 lors de la revue de presse [Video]

Examen des cadres Anker Soundcore : lunettes de soleil intelligentes de style échangeable rapidement [Video]

Test DJI Action 2: cette nouvelle caméra d’action modulaire est-elle le tueur de GoPro? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :