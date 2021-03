Vendre Sunset se déroule et est tourné à Los Angeles, en Californie, alors que la société immobilière Oppenheim se trouve littéralement sur Sunset Boulevard. C’est une énorme préoccupation pour Maya Vander, membre de la distribution de la série depuis la saison 1, alors qu’elle a récemment déménagé à Miami avec sa famille. Elle prévoit toujours de participer aux saisons 4 et 5, mais admet qu’il sera difficile de se rendre au travail. Vander a dit Page six: