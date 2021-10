« La vente de t-shirts ne paie pas le salaire de nos stars »

21/10/2021 à 19:28 CEST

Les Paris Saint Germain est peut-être l’un des clubs qui plus d’argent généré dans la vente de kits jusqu’à présent dans la saison 2021-22. En ce sens, la signature de Léo Messi y était pour beaucoup, au point que même sa chemise épuisé en seulement 24 heures. Cependant, et contrairement à ce qui a été commenté précédemment, les transferts de joueurs et les salaires ne sont pas amortis sur la vente de maillots.

Les revenus de la vente de ‘merchandising’ ne payent pas les salaires des stars du PSG

C’est précisément de cela qu’il a parlé Marc Armstrong, directeur des sponsors du Paris Saint-Germain, lors du congrès SportBiz, qui s’est tenu en Espagne, où il a déclaré que Les revenus de merchandising ne payent pas les salaires de ses stars : « Cela est demandé par la presse à chaque fois qu’un grand joueur est embauché. Malheureusement non. Nous aimerions que ce soit le cas. Évidemment, nous vendons beaucoup de t-shirts, mais comme le savent tous ceux qui travaillent dans cette industrie, il existe une structure aux accords et aux limites de la chaîne d’approvisionnement mondiale … Nous ne pouvons pas répondre à la demande« , il prétendait.

Le PSG devrait vendre 17 millions de maillots pour payer la signature de Messi

Concernant ce qu’Armstrong a commenté, il convient de noter que le Paris Saint-Germain gagne environ 7% de la vente de chaque t-shirt, dont le prix se situe entre 90 et 150 euros, donc les Parisiens devraient vendre 17 millions d’unités pour pouvoir amortir le transfert, un chiffre qui par contre est impossible.

Enfin, sur la nécessité de répondre à la demande de T-shirts qu’ils reçoivent, Armstrong a commenté : « nous sommes en contact tous les jours avec nos amis de Nike, pour eux produire autant de t-shirts que possible… Vendons-nous beaucoup de merchandising ? Oui j’ai mentionné des millions et des millions d’euros dans les trois premières heures de vente en ligne. Chaque unité est immédiatement vendue, mais qui ne paie pas les salaires, même si c’est un élément important du combo », a-t-il conclu.