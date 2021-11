La vente de vacances Apple est lancée chez B&H avec les premières offres du Black Friday – .

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles et mises en vedette par une vente de vacances Apple anticipée en ligne chez B&H. C’est aux côtés du dernier iMac M1 24 pouces d’Apple qui revient au plus bas d’Amazon et de cet ensemble Philips Hue HomeKit Lightstrip à 69 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente Apple de début de vacances de B&H permet de réduire de 149 $ l’iPad Pro M1

B&H lance aujourd’hui sa nouvelle vente Holiday Head Start afin d’aider les acheteurs à éviter la ruée vers le Black Friday 2021 avec des remises alléchantes avant la semaine de Thanksgiving. En plus des offres tournantes sur les gadgets de photographie et autres, vous trouverez des remises importantes sur les dernières versions d’Apple, les écouteurs Bose populaires, et plus encore. Plus particulièrement, B&H offre aux acheteurs une autre chance de marquer les meilleurs prix de l’année sur le dernier iPad Pro 12,9 pouces M1 d’Apple, décollant autant que 149 $ sur diverses capacités de stockage de la gamme, ainsi que sur les offres Wi-Fi + Cellular. Bien que celles-ci correspondent à nos offres précédentes, vous envisagez un retour au plus bas historique pour la deuxième fois seulement et des économies notables sur le lot de 99 $ ou plus.

Le dernier iPad Pro d’Apple offre l’expérience la plus convaincante à ce jour d’iPadOS, avec une longue liste de fonctionnalités notables mises en évidence par un écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. C’est, bien sûr, à côté d’une puce M1 pour alimenter l’expérience, qui est soutenue par la connectivité Thunderbolt, le Wi-Fi 6, la prise en charge d’Apple Pencil et Face ID. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le dernier iMac M1 24 pouces d’Apple revient à Amazon bas

Amazon propose désormais l’iMac Apple 24 pouces M1 pour 1 250 $. En baisse de 1 299 $, vous envisagez un retour au plus bas d’Amazon sur cette configuration tout en correspondant à notre dernière mention de septembre à 49 $ de réduction.

Le dernier iMac M1 d’Apple a été rafraîchi plus tôt cette année avec Apple Silicon sous le capot et un extérieur radicalement repensé. Basculant sur un écran 4K Retina avec True Tone et une caméra FaceTime 1080p, il y a six haut-parleurs capables de fournir une lecture Spatial Audio. Sans oublier une paire de ports Thunderbolt et 256 Go de stockage pour compléter le package avec 8 Go de RAM. Regardez de plus près dans notre couverture des premières impressions.

Ce kit de démarrage Philips Hue Lightstrip est de 69 $

Amazon propose désormais le kit de démarrage Philips Hue Lightstrip pour 69 $. En règle générale, vous paieriez plus, comme 110 $ pour ce forfait, l’offre d’aujourd’hui prenant 41 $ afin d’offrir un nouveau plus bas historique (16 $ sous notre précédente mention de septembre).

Fournissant tout ce dont vous avez besoin pour démarrer dans l’écosystème Philips Hue, cet ensemble offre la dernière itération de Light Strip Plus aux côtés du pont qui permet le contrôle HomeKit, Alexa et Assistant. Avec le contrôle Bluetooth et Zigbee, c’est un excellent moyen d’apporter un éclairage multicolore de 6 pieds à votre espace, que ce soit pour un éclairage ambiant sur une étagère ou pour une expérience de cinéma maison plus immersive.

