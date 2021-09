La vente Dell Labor Day est en ligne: offres d’ordinateurs portables à partir de seulement 249,99 $

La vente Dell Labor Day est en direct avec des offres incroyables sur ses ordinateurs portables les plus vendus, notamment XPS 13, Inspiron, Alienware, etc. Vous pouvez réaliser des économies considérables sur une gamme d’ordinateurs portables et de moniteurs, avec des prix commençant à seulement 249,99 $.

Certaines des meilleures offres de Dell pour la fête du Travail incluent le budget Inspiron 15 3000 en vente pour seulement 249,99 $, une remise massive de 273 $ sur le puissant ordinateur portable XPS 13 et la machine de jeu Alienware m15 R6 réduite à 1 299,99 $ (au lieu de 1 479,99 $).

La vente de Dell pour la fête du Travail ne concerne pas seulement les ordinateurs portables, vous pouvez également obtenir le moniteur Dell de 24 pouces à 149,99 $ (au lieu de 219,99 $), et ce moniteur de 27 pouces en vente au prix record de 249,99 $ (au lieu de 399,99 $) .

Découvrez ci-dessous les meilleures offres de la fête du Travail de Dell, et si vous êtes intéressé par plus de bonnes affaires, vous pouvez consulter notre guide des meilleures ventes de la fête du Travail de détaillants comme Best Buy, Home Depot et Lowe’s.

Vente Dell Labor Day : les meilleures offres du jour

Nouvel ordinateur portable Dell Inspiron 15 3000 (128 Go) : 349,99 $ 249,99 $ chez Dell

Économisez 100 $ – Cette offre d’ordinateur portable Dell Inspiron propose un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 128 Go de SSD, un excellent rapport qualité-prix pour moins de 300 $. L’Inspiron 3000 est parfait pour la navigation et la diffusion quotidiennes sur un écran complet de 15,6 pouces sans se ruiner.

Ordinateur portable de jeu Dell G15 (256 Go) : 979,99 $ 649,99 $ chez Dell

Économisez 330 $ – Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir une réduction de prix massive de 330 $ sur l’ordinateur portable de jeu G15 chez Dell. L’ordinateur portable de 15,6 pouces contient 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un processeur Intel Core i5-10500H de 10e génération. De plus, vous obtenez également des graphiques NVIDIA GeForce 3060 ici.

Ordinateur portable XPS 13 : 1 399,99 $ 1 126,99 $ chez Dell

Économisez 273 $ – La vente de la fête du Travail de Dell a le puissant XPS 13 en vente pour 1 126,99 $ en ce moment. Alors que vous obtenez un cadre inférieur légèrement plus épais sur cet écran, les composants ici sont exceptionnels – un Intel i7-1165G7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go ne peuvent tout simplement pas être contestés à ce prix.

Ordinateur portable de jeu Alienware m15 R6 : 1 479,99 $ 1 299,99 $ chez Dell

Économisez 180 $ – Les joueurs peuvent obtenir une réduction de prix de 180 $ sur l’ordinateur portable Alienware m15 R6 lors de la vente de la fête du Travail de Dell. Cette machine puissante dispose de 8 Go de RAM, de 256 Go de SSD, de la carte graphique GeForce RTX de Nvidia et d’un processeur Intel Core i5 11400H de 11e génération.

Ordinateur portable XPS 15 tactile : 1 949,99 $ 1 420,99 $ chez Dell

Économisez 529 $ – Si vous recherchez plus de puissance, la vente de la fête du Travail de Dell a réduit l’ordinateur portable XPS 15 à 1 420,99 $, grâce à la remise massive de 529 $ d’aujourd’hui. Vous obtenez un écran UHD 4K de 15,6 pouces, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un processeur Intel Core i7-9750H de 9e génération.

Moniteur Dell SE2422H 24 pouces : 219,99 $ 149,99 $ chez Dell

Économisez 70 $ – Une excellente option pour tous ceux qui travaillent avec un petit espace, Dell propose ce moniteur de 24 pouces en vente pour seulement 149,99 $. C’est un prix fantastique pour un moniteur compact doté d’un écran Full HD de 23,8 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

Moniteur Dell S2721DS 27 pouces : 399,99 $ 249,99 $ chez Dell

Économisez 150 $ – La vente de la fête du Travail de Dell a le moniteur S2721HN en vente pour 249,99 $. C’est une remise massive de 150 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour l’écran LED de 27 pouces.

Moniteur de jeu incurvé Dell S3422DWG de 34 pouces : 679,99 $ 479,99 $ chez Dell

Économisez 200 $ – Si vous voulez tout dépenser, Dell propose actuellement ce superbe moniteur incurvé de 34 pouces au prix de 479,99 $. C’est une remise massive de 200 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour l’écran WQHD de 34 pouces.

