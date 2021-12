La vente d’étuis pour iPhone 12 MagSafe est lancée sur Amazon, plus

Pour le coup d’envoi de la semaine, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une collection d’étuis officiels Apple iPhone 12 MagSafe de 20 $. C’est parallèlement à une vente d’éclairage Philips Hue HomeKit de 13 $ et ce bracelet Apple Watch en cuir à 9 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les étuis officiels d’Apple pour iPhone 12 MagSafe en vente à partir de 20 $

Amazon commence maintenant la semaine en proposant des remises sur une collection de coques officielles de la série iPhone 12 MagSafe d’Apple. Les prix tout au long de la vente commencent à 20 $. Dans l’ensemble, vous regardez une série de démarques notables, de nombreux nouveaux plus bas historiques et les meilleurs prix depuis des mois.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 d’une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple. Découvrez notre couverture de plus près.

Économisez jusqu’à 130 $ sur les ensembles d’éclairage Philips Hue HomeKit

Amazon propose désormais une remise sur une sélection de packs Philips Hue offrant certains des meilleurs prix à ce jour sur de toutes nouvelles versions, des packages rares et plus encore jusqu’à 130 $ de rabais. Notre premier choix contient la bande lumineuse Philips Hue Bluetooth Gradient Ambiance avec un kit de démarrage couleur à trois ampoules sur 250 $. Normalement, vous paieriez 360 $ pour les deux inclusions de ce forfait, l’offre d’aujourd’hui s’élevant à 110 $ d’économies et marquant la première remise à ce jour sur la nouvelle bande Gradient Ambiance.

Arrivant comme un ensemble assez remarquable pour plonger dans l’écosystème Hue, cela comprend le pont dont vous aurez besoin pour commencer, ainsi que trois lumières Color Ambiance et la toute nouvelle bande Gradient Ambiance. Tout s’intégrera à votre configuration Siri, Alexa ou Assistant et ajoutera une touche de couleur à votre configuration, que ce soit pour un décor de vacances plus festif ou pour enfin adopter un éclairage domestique intelligent. Regardez de plus près le Gradient Lightstrip dans notre couverture de lancement.

Ce bracelet Apple Watch en cuir à 9 $ fait un excellent cadeau de Noël

Marge Plus via Amazon propose son bracelet Apple Watch en cuir pour 9 $. Vendant généralement 11 $, vous recherchez le prix le plus bas depuis plusieurs mois tout en marquant la deuxième meilleure remise de l’année.

Conçu pour fonctionner avec les trois plus grandes tailles portables d’Apple, ce bracelet est compatible avec les modèles Apple Watch 42/44/45 mm. Parfait pour classer l’apparence de votre appareil par rapport au style en silicone que vous avez bercé, cela ferait également un excellent bas de Noël pour quelqu’un sur votre liste. Il présente une construction en cuir véritable et des cosses en acier inoxydable pour un look sophistiqué.

