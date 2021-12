La vente d’étuis pour iPhone 13 offre de nouveaux plus bas historiques à partir de 37 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par presque tous les étuis officiels pour iPhone 13 d’Apple mis en vente à partir de 37 $. C’est aux côtés d’Apple Watch Series 7 à 50 $ de rabais et l’Express 4K+ équipé d’AirPlay 2 de Roku pour 24 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Presque tous les étuis pour iPhone 13 d’Apple en vente à partir de 37 $

Amazon propose désormais des remises sur la quasi-totalité de la collection d’étuis MagSafe officiels de la série iPhone 13 d’Apple à partir de 37 $. Offrant les meilleurs prix à ce jour sur toute la gamme, les remises d’aujourd’hui offrent 24 % d’économies sur les couvertures pour les quatre modèles des derniers combinés Apple. Venant de sortir plus tôt cet automne, vous regardez tout, des étuis en silicone et transparents aux offres en cuir haut de gamme dans une variété de styles, tous équipés du support MagSafe. Sans parler de l’utilisation de matériaux haut de gamme pour délivrer le sceau d’approbation Apple attendu qui les rend si populaires auprès de notre public.

En tête d’affiche de la vente d’étuis pour iPhone 13, l’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre téléphone d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Atteignez les objectifs de remise en forme du nouvel an avec 50 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 7

Au cas où vous auriez manqué la remise post-Black Friday, Amazon vous offre une autre chance d’économiser sur la dernière Apple Watch Series 7. À l’heure actuelle, vous pouvez ramener à la maison le modèle GPS de 45 mm dans plusieurs styles pour 379 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 429 $, un match du plus bas historique d’Amazon établi une fois auparavant, et une chance notable d’améliorer votre régime de remise en forme avant la nouvelle année. Vous pouvez également économiser sur des modèles supplémentaires à partir de 349 $, vous faisant économiser 50 $.

En vedette par l’écran sensiblement plus grand qui fait ses débuts cette fois-ci, Apple Watch Series 7 arrive avec d’autres fonctionnalités notables. Outre toutes les statistiques habituelles de suivi de la condition physique, il existe une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, la possibilité de prendre des lectures d’ECG, etc. Sa conception résistante à la poussière IP6X lui permet de suivre des entraînements encore plus intenses, et le nouveau mode de charge rapide complète la durée de vie de la batterie toute la journée avec la capacité de fournir une charge suffisante pour être portée toute la nuit en seulement huit minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente.

Économisez sur les aspirateurs robotiques Dreametech

Dreametech déploie maintenant une série de promotions dans son écurie populaire d’aspirateurs robotiques intelligents, le Bot Z10 Pro ouvrant la voie à 479,99 $ expédiés. Atteignant généralement 600 $, vous envisagez une économie de 20 % et l’une des meilleures remises globales à ce jour. Doté à la fois de capacités d’aspiration et de nettoyage, ce modèle a une puissance d’aspiration de 4000 Pa ainsi qu’une autonomie de 150 minutes. Bien que la meilleure caractéristique soit son unité d’élimination de la saleté qui contient 65 jours de poussière et de débris avant qu’il ne soit temps de vider.

Du côté plus abordable des choses, nous suivons également le Dreametech Bot L10 Pro à 391,99 $, ainsi que le Bot D9 pour 247,99 $. Ceux-ci ne sont pas aussi haut de gamme que le Z10 Pro, mais offrent toujours une fonctionnalité de nettoyage autonome.

L’Express 4K+ équipé d’AirPlay 2 de Roku maintenant 24 $

Amazon propose actuellement le tout nouveau Roku Express 4K+ 2021 pour 24 $. À 40 $ normalement, vous envisagez un nouveau plus bas historique de 38 % de réduction et 5 $ de moins que notre précédente mention du Black Friday.

Offrant une liste impressionnante de statistiques dans un package abordable, le nouveau Roku Express 4K + arrive avec toutes les fonctionnalités que vous attendez, allant de l’accès à tout, de Netflix et Hulu à Disney + et plus encore. Ce modèle arbore également une télécommande actualisée dotée d’un bouton Apple TV+ dédié aux côtés d’autres favoris, ainsi que la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit. Vous pouvez également consulter de plus près notre couverture de lancement.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Critique : Dell Ultrasharp Webcam contre Razer Kiyo Pro [Video]

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

Critique : Beyerdynamic Pro X Series apporte du matériel audio professionnel aux créateurs [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :