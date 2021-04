La vente d’initiés n’est qu’une des nombreuses raisons de se débarrasser des actions PLTR

Certaines entreprises sont très difficiles à analyser sur la base de mesures financières traditionnelles. je crois Technologies Palantir (NYSE:PLTR) stock en fait partie.

Alors que les actions PLTR ont généré un intérêt significatif au cours des six derniers mois, la société sous-jacente ne génère pas de bénéfices. Au lieu de cela, les liens de l’entreprise avec les agences gouvernementales (en particulier la communauté du renseignement) maintiennent la marque viable.

Par conséquent, il me semble que l’action PLTR a deux vents contraires majeurs. Premièrement, Palantir n’est pas attrayant dans l’environnement d’investissement actuel qui répond aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En apparence, cela pose un défi car la génération Y est la plus grande génération de main-d’œuvre américaine. En outre, ils se soucient profondément des questions sociales, ce qui est un problème particulièrement flagrant pour Palantir.

Selon The Intercept, Palantir a fourni le moteur du protocole d’expulsion de l’administration Trump. De plus, le système mis au point par la société a permis aux agents de l’immigration et des douanes des États-Unis d’accéder à un vaste «écosystème» de données pour aider les agents d’immigration à la fois à découvrir des cibles, puis à créer et à administrer des affaires à leur encontre.

Appelez-moi fou, mais cela ne ressemble pas à quelque chose pour lequel la plupart des milléniaux seraient prêts. Étant donné que de nombreux milléniaux sont entrés dans leurs années de revenus maximaux, cela pose des questions à plus long terme pour les actions PLTR.

Cependant, l’argent parle. Au cours des derniers mois, nous avons vu le phénomène de coordination des investisseurs sur les réseaux sociaux pour soutenir les entreprises ciblées par les vendeurs à découvert. Habituellement, ces bons investisseurs suggèrent que les traders à découvert ne font que ruiner la vie des gens avec leurs transactions négatives.

Dans le même souffle, bon nombre de ces personnes achètent également des crypto-monnaies. La raison? Les protocoles décentralisés démocratisent la participation financière pour le monde, pas seulement pour l’élite privilégiée. Celles-ci ne semblent pas être les croyances fondamentales qui les inciteront également à acheter des actions PLTR.

Donc, la centralisation est mauvaise, mais la Central Intelligence Agency est bonne? Cela n’a pas de sens, ce qui m’amène au deuxième vent contraire: le produit Palantir est-il bon?

PLTR Stock est-il un investissement vraiment substantiel?

C’est cynique, mais certains des investissements les plus controversés génèrent souvent les plus gros rendements. Par exemple, jusqu’à ce que le vapotage arrive, les entreprises de tabac pourraient dépendre d’une base d’utilisateurs très dépendants. Plus récemment, les stocks d’armes se sont très bien comportés en raison des craintes de chaos social.

Ainsi, il est logique – encore une fois sur une base terriblement cynique – que de nombreux investisseurs achètent des actions PLTR sur des questions telles que l’immigration sans papiers. Que ce soit pour l’administration Trump ou l’actuelle administration Biden, notre nation ne peut pas survivre sans un processus d’immigration ordonné. De plus, nous devons maintenir la primauté du droit. Palantir peut aider en faisant un travail dont personne ne veut vraiment parler.

Mais la question devient alors de savoir quelle est l’efficacité des analyses de Big Data de Palantir? Vous voyez, il est difficile d’établir des statistiques de base telles que l’expulsion. De toute évidence, il existe un énorme élément politique qui pourrait soit soutenir soit contrecarrer une telle action.

Fait intéressant, le New York Times Magazine a fourni des informations fascinantes sur ce sujet. Alors que de nombreux analystes vantent les succès de Palantir – il a des liens avec des institutions comme la CIA – ce n’est pas sans ses critiques. Par example, Home Depot (NYSE:haute définition), Hershey (NYSE:HSY) et American Express (NYSE:AXP) «Tous ont laissé tomber Palantir après l’avoir utilisé. Même au sein de la communauté du renseignement, il semble y avoir des opinions mitigées. »

NYT Magazine note plus tard que plusieurs anciens analystes de la CIA ont estimé que les produits de Palantir étaient «déçus». L’article a souligné que la CIA est une grande place et que d’autres agents ont vanté les offrandes. Néanmoins, malgré tout le battage médiatique intégré aux actions PLTR, vous vous attendez à ce que la société sous-jacente porte un respect plus universel.

Dans le contexte, cependant, le kicker est la vente d’initiés. En remontant à octobre 2020, les principaux dirigeants – y compris le PDG Alexander Karp – ont encaissé des actions PLTR.

Ce qui, vous le savez, est le capitalisme. Mais si Palantir et ses produits sont si bons, pourquoi personne à l’intérieur n’achète-t-il PLTR?

Faites ce qu’ils font, pas ce qu’ils disent

Avant de m’envoyer un e-mail en colère, veuillez noter que je ne peux pas vous dire ce qui motive les dirigeants de Palantir à vendre des actions PLTR. Peut-être veulent-ils acheter une voiture de sport exotique pour leur quatrième manoir dans les Hamptons. Ou ils cherchent à remodeler leur hélicoptère. Je ne sais pas.

Pardonnez-moi, mais cela semble étrange. Beaucoup de taureaux utilisent l’expression «grandir dans sa valorisation» pour décrire des investissements ambitieux qui manquent de bénéfices mais qui sont riches en potentiel. Je pense que vous conviendrez que le stock PLTR rentre dans cette catégorie.

Mais si tel est le cas, le dumping d’initiés est encore plus inquiétant. En effet, en tant qu’investisseur public de détail de l’action PLTR, vous n’êtes pas orienté sur ses bénéfices (il n’en a pas). Au contraire, vous êtes orienté sur ses aspirations; il se développera dans sa valorisation.

Lorsque les initiés vous vendent l’aspiration mais qu’ils prennent eux-mêmes l’argent, qu’est-ce que cela vous dit? Je pense que c’est l’occasion de faire ce qu’ils font, pas ce qu’ils disent.

