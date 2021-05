La vente d’iPhone d’Anker commence à 11 $ + offres de sortie de printemps Nomad

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres du jour commencent avec une série d’articles essentiels Anker iPhone à partir de 11 $. C’est aux côtés de la vente de matériel Apple de sortie de printemps de Nomad et de l’étui en cuir officiel MagSafe pour iPhone 12 / Pro pour 51 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente du week-end d’Anker réduit les équipements iPhone à partir de 11 $

Le week-end est presque arrivé et Anker célèbre avec une série de réductions via sa vitrine officielle Amazon. Avec des réductions de prix sur tout, des éléments essentiels de l’iPhone aux projecteurs, aux écouteurs et plus encore, les prix commencent à 11 $. La tête d’affiche cette fois-ci est la station de charge Anker 3-en-1 PowerWave 10 pour 33 $. En baisse par rapport à son taux habituel de 43 $, l’offre d’aujourd’hui représente 23% d’économies, marque le deuxième meilleur prix à ce jour et se situe à moins de 3 $ du plus bas.

Ce support de chargement 3-en-1 d’Anker améliorera votre bureau ou votre table de chevet avec la possibilité de compléter votre smartphone ainsi que deux autres appareils à la fois. Son support Qi principal peut fournir 10 W de puissance aux combinés Android à 7,5 W aux iPhones, tandis que la paire de ports USB 2,4 A à l’arrière est idéale pour les écouteurs, les banques d’alimentation et autres accessoires.

Nomad Outlet Sale Réductions Bracelets Apple Watch en cuir et plus

Pour clôturer la semaine de travail, Nomad lance aujourd’hui une nouvelle vente Outlet qui propose une sélection de ses accessoires pour smartphone et d’autres équipements Apple de 10 $. Notre premier choix concerne le bracelet actif Nomad Apple Watch pour 50 $. En baisse par rapport à son taux actuel de 70 $, vous envisagez des économies de 25%, l’offre d’aujourd’hui marquant le deuxième meilleur prix à ce jour et se situant à moins de 10 $ du plus bas de tous les temps.

Le bracelet actif de Nomad apporte un design en cuir à votre Apple Watch, avec des pattes en acier inoxydable personnalisées pour compléter cet accessoire élégant. En plus d’être imperméable, ce bracelet porte bien son nom avec un design respirant qui l’aidera à rester confortable pendant les entraînements et plus encore, pour que vous n’ayez pas à sacrifier le style pendant que vous êtes à la salle de sport.

L’étui officiel en cuir MagSafe pour iPhone 12 / Pro d’Apple tombe à 51 $

Amazon propose actuellement l’étui officiel Apple Leather MagSafe pour iPhone 12 / Pro pour 51 $. Récupérant normalement 59 $, comme vous paierez pour d’autres styles, l’offre d’aujourd’hui marque le premier rabais que nous ayons vu sur cette couleur, est de 4 $ sous les remises précédentes sur les étuis officiels iPhone 12 / Pro, et un nouveau plus bas de tous les temps. Ce n’est également que la deuxième baisse de prix notable à ce jour. L’étui officiel MagSafe d’Apple couvre votre iPhone 12 ou 12 Pro dans un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de se fixer directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge des fonctionnalités de chargement MagSafe d’Apple. Regardez de plus près notre couverture sur ..

