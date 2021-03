La vente ‘Disgrace Williams’ n’a pas été diffusée sur Netflix ‘

Si vous avez atteint la fin de la dernière saison de Drive to Survive et que vous n’avez trouvé aucune mention de la vente de l’équipe Williams, c’est parce qu’elle n’a pas fait la coupe.

Et le mari de Claire Williams, Marc Harris, dit que c’est une «honte».

La saison dernière, après des années de difficultés financières et de résultats en chute libre, la famille Williams a décidé de quitter la Formule 1, vendant l’équipe familiale à Dorilton Capital.

Harris a révélé que si Netflix n’était pas invité aux «moments très privés» où la chef adjointe de l’équipe, Claire, a annoncé la nouvelle au personnel de l’équipe, Williams a mis à disposition une «abondance de séquences» qui pourraient être utilisées.

Quelques semaines plus tard, Claire et son père, Sir Frank, ont fait leurs adieux au sport, la famille quittant le paddock à la suite du Grand Prix d’Italie.

Rien de tout cela n’a été diffusé sur Drive to Survive de Netflix, saison 3.

Harris a écrit sur Instagram: «Il est impossible de cacher le niveau de frustration et de bouleversement que je ressens autour de la dernière saison de Drive to Survive de Netflix. Le but de l’émission est de rapprocher les fans du sport, de donner un aperçu de ce qui se passe et de raconter les histoires de la saison.

«Il est difficile de croire qu’il y avait une histoire plus importante (autre que COVID 19) que la vente de l’une des équipes les plus historiques, les plus réussies et les plus précieuses que le sport ait jamais connues.

«Plus de 50 ans dans le sport, 16 championnats du monde et le chef d’équipe légendaire Sir Frank Williams et la famille quittant un sport qu’ils ont aidé à faire ce qu’il est aujourd’hui et à peine une mention.

« Quelle disgrâce. Cela ressemble à un manque total de respect envers SFW, Claire et l’équipe elle-même.

«Quelle opportunité de raconter à quel point le sport est difficile, à quel point il est difficile de survivre et les sacrifices qui doivent être faits.

«Il est facile de dire que l’accès n’a pas été accordé. Non, aucune équipe de tournage (autre que celle de Williams) n’a eu accès aux moments très privés où Claire a dû dire à l’équipe que la famille devait vendre et quitter le sport qu’elle aime et pour lequel elle respire. Mais une abondance d’images a été mise à disposition par l’équipe et toutes les équipes ont eu accès à tout autre moment.

«Quel dommage qu’il n’ait pas été utilisé.»

Pour Russell, Drive to Survive saison 3, sauter la vente de Williams était un double snob.

Le coureur britannique s’est éloigné de Williams pour un seul grand prix, Sakhir, alors qu’il remplaçait Mercedes pour Lewis Hamilton après que le Britannique ait été testé positif pour Covid-19.

Il s’est qualifié P2 lors de ses débuts chez Mercedes et était sur le point de remporter le Grand Prix lorsqu’un arrêt au stand bâclé des mécaniciens de Mercedes l’a laissé tomber.

Il a effectué une incroyable récupération pour seulement subir une crevaison et ramener son W11 à la neuvième place.

Arriver à l’épisode 10 et réaliser que vous n’êtes pas dans # DriveToSurvive… pic.twitter.com/huDY1MVRd6 – George Russell (@ GeorgeRussell63) 20 mars 2021

