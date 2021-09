La vente du 15e anniversaire de 505 Games offre de nombreuses réductions sur Switch

Bloodstained, Ghostrunner, Horace et plus encore !

Célébrant son 15e anniversaire, 505 Games a lancé une vente d’éditeur sur Nintendo Switch.

La vente, qui se déroule en Amérique du Nord et en Europe, offre de nombreuses remises sur des jeux populaires comme Ghostrunner, Horace, Bloodstained : Ritual of the Night et plus encore. Vous pouvez trouver la liste complète des remises aux États-Unis ci-dessous (des offres similaires sont en vigueur en Europe) :

