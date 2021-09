La vente du chargeur Belkin MagSafe prend jusqu’à 29% de réduction, plus

in

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui peuvent être trouvées ci-dessous, avec jusqu’à 29% de réduction La vente de chargeurs Belkin MagSafe ouvre la voie. C’est aux côtés des AirPods Max à 79 $ de rabais et une remise exclusive Twelve South HoverBar Duo. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les chargeurs Belkin MagSafe maintenant jusqu’à 29% de réduction

Belkin prend maintenant un supplément 15% de réduction une sélection de ses chargeurs populaires. Notre premier choix est le support de charge sans fil Belkin MagSafe 2-en-1 15W pour 85 $. Atteignant normalement 100 $, vous recherchez le meilleur prix à ce jour à 5 $ sous notre mention précédente et une chance rare d’économiser sur l’accessoire.

Le support de charge 2 en 1 de Belkin offre un endroit pour faire le plein de votre combiné iPhone 12 ou 13 aux côtés d’une paire d’AirPods ou d’autres écouteurs. Son chargeur principal MagSafe de 15 W maintient votre smartphone au-dessus du pad Qi secondaire de 5 W dans un design épuré qui ne prendra pas trop de place sur votre bureau ou votre table de chevet. Vous pouvez voir de plus près dans notre couverture de lancement.

AirPods Max peut être le vôtre à 79 $ de réduction

Woot propose désormais Apple AirPods Max en gris sidéral pour 470 $. Offrant l’un des meilleurs prix à ce jour, vous envisagez des économies de 79 $ et une chance notable de participer à l’action hi-fi pour moins cher.

Offrant une expérience d’écoute phare soutenue par la puce H1 d’Apple, les nouveaux AirPods Max arrivent avec certains des meilleurs antibruit actifs de leur catégorie que vous trouverez sur le marché. Cela s’accompagne de la prise en charge de Hey Siri, de Spatial Audio et de la lecture de 20 heures. Une construction haut de gamme complète l’équation avec un cadre en aluminium associé à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante, mais chère dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Obtenez une remise exclusive sur Twelve South HoverBar Duo

Twelve South s’associe à 9to5Toys pour offrir à nos lecteurs une remise exclusive sur l’un de ses accessoires indispensables pour le nouvel iPad mini. Cela fera baisser le prix du Twelve South HoverBar Duo à 70 $. Marquant l’une des toutes premières remises que nous ayons vues, vous pouvez désormais réduire le prix de 80 $ pour offrir un match du plus bas historique établi une fois auparavant.

Twelve South HoverBar Duo a été lancé plus tôt dans l’année pour offrir une expérience iPad améliorée, et avec l’arrivée du dernier iPad mini vendredi, la remise d’aujourd’hui constitue une occasion parfaite de gagner l’accessoire gratuit. Arborant une construction en métal de qualité supérieure, le support est livré avec trois points d’articulation pour aider à ajuster l’angle de vision. Fidèle à son nom, le HoverBar Duo a également un design 2 en 1 qui soutient un iPad sur un bureau ou se fixe sous une armoire. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Économisez 40 $ sur le nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec livraison le jour du lancement

Une fois que les retards d’expédition ont commencé à s’installer, vous pouvez toujours profiter du tout nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec la livraison le jour du lancement en vente. Passer à 459 $ pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs, vous économisez 40 $ sur le tarif en vigueur sur Amazon tout en marquant la meilleure remise à ce jour.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPads récents, juste dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité 5G sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package.

